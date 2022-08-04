CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств

«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств. Партнерство усилит позиции обеих компаний в новых сегментах рынка, а заказчики получат импортонезависимое решение для контактных центров.

Текущая ситуация на рынке систем обслуживания клиентов в контакт-центрах диктует новые условия: после ухода значительной части иностранных поставщиков заказчикам нужны не менее качественные отечественные аналоги. Требования к системам высокие – многофункциональность, комплексное решение бизнес-задач и возможность встроиться в существующий ИТ-ландшафт.

Для этих задач подойдут решения, построенные на полном технологическом стеке, который является основой продуктов компании BSS. Совместно с «Рдтех», российским системным интегратором, компания будет продвигать собственные речевые сервисы на базе омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech. А «Рдтех», в свою очередь, сможет предложить заказчикам наиболее полное решение для развития бесшовного клиентского опыта в отечественных контакт-центрах.

Специалисты «Рдтех» уже прошли обучение в BSS. Далее компании планируют сертифицировать технических специалистов и проводить совместные вебинары для заказчиков.

Директор по развитию партнерских продаж BSS Елена Гужновская считает, что в сегодняшних реалиях очень важно максимально донести до заказчиков информацию о существовании отечественных решений, ничем не уступающих и даже превосходящих зарубежные аналоги.

«Наша речевая платформа и решения на ее базе используют лучшие мировые и отечественных технологии и опыт. Наша команда RnD постоянно работает над улучшением сервисов, отслеживая самые современные глобальные тенденции. Мы уверенно можем сказать, что наши речевые решения – достойная замена систем лучших зарубежных вендоров, например, NICE и Omilia», – сказала Гужновская.

«Сотрудничество с BSS позволяет нам расширить линейку предложений «Рдтех» для банков, страховых и розничных компаний в рамках цифровой трансформации их бизнеса. Внедрение зарекомендовавших себя отечественных систем речевой аналитики будет способствовать росту уровня удовлетворенности клиентов наших заказчиков, повышая их конкурентоспособность и качество оказываемых ими услуг», – отметил генеральный директор «Рдтех» Сергей Еремеев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти вложат 300 миллионов в анализ опасностей для российских ГИС

Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему

«Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта

Американцы уволили российских программистов из их собственного проекта и заменили дешевыми индусами

ИИ хотят использовать для усиленного надзора за сотрудниками. Противники возражают: слежка - это никуда не годится

Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества

Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Показать еще

Наука

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет
Показать еще