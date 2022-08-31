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VK запустила ежегодную стипендиальную программу

VK учредила стипендии для студентов российских вузов. В 2022 г. бюджет программы составит порядка 30 млн руб., а размер одной ежемесячной стипендии — 15 тыс. руб.

Стипендиальная программа VK запущена, чтобы дать возможность талантливым студентам сфокусироваться на обучении и достижении выдающихся академических результатов. На неё могут рассчитывать студенты первого курса профильных факультетов, поступившие в вузы по результатам олимпиад без экзаменов, а также студенты образовательных программ VK, показывающие хорошую и отличную успеваемость. Стипендию смогут получить совершеннолетние студенты технических специальностей из всех городов и вузов России.

Участники стипендиальной программы будут определены совместно с вузами и смогут получать ежемесячно по 15 тыс. руб. Также они получат возможность участвовать в эксклюзивных мероприятиях для студентов от «VK образования» и приоритетное рассмотрение на вакансии для молодых специалистов компании.

Всего в 2022 г. на стипендии будет выделено порядка 30 млн руб., программа будет ежегодной. VK планирует увеличивать количество участников, объем поддержки и направлений стипендиальной программы.

VK запускает и развивает образовательные и просветительские инициативы, направленные на поддержку талантливой молодежи. Компания занимается профориентацией, реализует образовательные программы в 15 ведущих вузах страны, проводит чемпионаты и хакатоны, чтобы помочь ребятам по всей стране стартовать в ИТ.

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