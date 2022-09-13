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В облаке Cloud появилось 100 000 новых ядер для бизнес-задач клиентов

В то время как зарубежные облачные провайдеры приостанавливают свою работу в России, российские увеличивают объем мощностей. Компания Cloud предоставила пространство для свежих идей своих клиентов — добавила 100 000 новых ядер в облачной ИТ-инфраструктуре.

Ядра отвечают за уровень производительности и скорость работы сервисов. Например, если вам нужно разработать приложение для мониторинга доставок и грузоперевозок на 5 000 клиентов, то вы используете примерно 32 ядра для обработки данных. При успешном развитии проекта объем ресурсов будет расти и понадобится уже 200-300 ядер. С провайдером вы можете без проблем наращивать мощности в облаке и увеличивать производительность с учётом задач.

Как легко мигрировать в облако, если вы ещё не там?

Как и с любым переездом, с миграцией в облако всё может превратиться в хаос, если заранее не составить чёткий план: стоит начать со стратегии, провести анализ IT-ресурсов и составить дорожную карту. Однако лучше всего сначала обратиться к экспертам. Они проконсультируют по конкретному запросу, помогут составить план миграции и посоветуют автоматические сервисы для удобного переезда. Подробнее о миграции в российское облако расскажет пресейл-архитектор платформы Advanced в Cloud Алексей Распопов на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая пройдет 15 сентября 2022 г.

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