«Рексофт консалтинг»: исследование международного опыта формирования ИЦК госполитики в сфере импортозамещения

«Рексофт консалтинг», подразделение группы «Рексофт», отвечающее за трансформационный и стратегический консалтинг, провела детальный анализ зарубежного опыта создания институтов государственной поддержки, планирования оперативных и стратегических мер обеспечения информационной и технологической импортонезависимости промышленности. Исследование ставило перед собой цель выявить лучшие мировые практики в господдержке процесса импортозамещения и цифровизации в тяжелых индустриях разных стран.

В ходе исследования были проанализированы мировые инициативы в этой области с 1970-х годов по текущей момент. В пул исследования входили как развитые западные страны, так и развивающиеся экономики. Материал включает предпосылки текущей российской проблематики со SWOT-анализом и детальный опыт зарубежных стран с подсветкой сильных и слабых сторон каждой из моделей.

Эксперты «Рексофт консалтинг» проанализировали успешный опыт государственных и частных институтов КНР (Китайского центра компетенций, China Competence Center), Малайзии (Офис цифровых инвестиций DIO, Государственную программу развития Industry4WRD), Саудовской Аравии (Центра развития индустриальных компетенций) и Германии (Индустриального сообщества Global German Mining Network).

Резюмируя общемировой опыт, исследование «Рексофт консалтинг» выделяет следующие ключевые компоненты успеха:

Создание центров компетенции, сосредоточенных на разработке и производстве решений для локального рынка, но с обязательным последующим масштабированием за пределы страны (Китай, Малайзия).

Организация центров развития индустриальных компетенций для подготовки и обучения квалифицированных кадров адресно под запросы различных отраслей индустрии (Саудовская Аравия, Китай, Малайзия).

Создание офисов цифровых инвестиций, которые оценивают, анализируют и координируют цифровые инвестиционные проекты (напр., инициативы в области развития кадрового потенциала, сетей цифровой инфраструктуры и др.) (Малайзия).

Активное участие частных компаний в создании международных и локальных промышленных сообществ (при поддержке государства) в виде платформ для взаимодействия бизнеса и науки с целью обеспечения быстрого доступа к рыночной информации и прямым контактам, обмен опытом и др. (Китай, Германия).

Реализация государственных программ финансирования, направленных на усиление возможностей локальных вендоров по разработке, адаптации и поставке решений для частных производств, государственных компаний и крупных корпораций (гранты малым наукоемким предприятиям, кредиты с государственной гарантией и\или субсидированной процентной ставкой) (Китай, Малайзия, Германия).

Создание специализированных фондов и агентств для поддержки экспортоориентированных инициатив компаний-разработчиков ИТ-решений (Малайзия, Китай).

«Согласно результатам нашего исследования, российский подход, основанный на консолидации усилий якорных предприятий отрасли и ключевых вендоров, одновременно с возможностями получения государственной поддержки, в целом соответствует успешному международному опыту. Вместе с тем, настораживает факт недостаточной ориентации на создание именно экспортного, а не локального продукта, выходящего за рамки интересов 1-2 якорных заказчиков. Ситуация также осложняется трудностями координации интересов корпораций – членов ИЦК (индустриальных центров компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики), настороженным отношением к государственному финансированию, когда речь идет, по сути, о венчурной модели инвестиций, – отметил Андрей Скорочкин, руководитель «Рексофт консалтинг». – Российский подход с созданием ИЦК рассчитан на среднесрочные результаты в течение двух лет и может дать длительный кумулятивный эффект на горизонте 10-12 лет. В этой стратегии ИЦК займут позицию координаторов развития промышленности по вопросам импортозамещения в ближайшем периоде, в дальнейшей перспективе – они смогут играть роль тренд-сеттеров технологий и платформ для взаимодействия между индустриальными компаниями и разработчиками».

Эксперты «Рексофт консалтинг» готовы под запросы государственных организаций и промышленных предприятий поделиться более детальными выводами исследования и своими рекомендациями.