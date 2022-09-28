ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап

6 октября в 16.00 (MSK) Группа компаний ОТР проведет онлайн-встречу по backend-разработке высоконагруженных сервисов на Java. Цель встречи — не просто новая и актуальная информация для участников. Это живой диалог неравнодушных к Java, которые сосредоточены на практическом улучшении бизнес-логики продуктов, процессов и технологий в период повышенной потребности в ИТ-отрасли.

Java Space: ИТ-разработка высоконагруженных сервисов

По традиции это будет активный диалог со спикерами, обмен идеями и практическим опытом, общение и интересные истории из жизни и работы. Все, от начинающих разработчиков до руководителей проектов, смогут задать любые интересующие вопросы по теме и обсудить решение своих задач!

На примере успешных кейсов эксперты обсудят с участниками способы построения современных платформ данных, возможности прокачки архитектуры высоконагруженных систем, open-source-инструменты для работы с данными и многое другое.

В программе доклады спикеров от ГК ОТР и приглашенных гостей, где глубоко проанализированы вопросы по организации работ над бизнес-логикой.

Итак, встречаемся, для того чтобы backend-разработчики поверили в WYSIWYG, узнали о том, как писать, чтобы не ронять продакшн, и как настроить стриминг данных в систему очередей Kafka, чтобы обеспечить обмен высокой интенсивности.

«JPA vs JOOQ. Когда о JPA нужно забыть» , Никита Соломенников, ГК ОТР

, Никита Соломенников, ГК ОТР «Современная платформа данных» , Евгений Ермаков, Mail.ru group и Yandex.Taxi

, Евгений Ермаков, Mail.ru group и Yandex.Taxi «Опыт использования NiFi для обеспечения обмена высокой интенсивности» , Максим Афонин, ГК ОТР

, Максим Афонин, ГК ОТР «Онлайн мониторинг потока разнородных данных для «умного земледелия» , Виталий Куценко, Ростсельмаш

, Виталий Куценко, Ростсельмаш «BPM. Секретный фарватер» , Сергей Сазонов, ГК ОТР

, Сергей Сазонов, ГК ОТР Онлайн-дискуссия.

Если вы, как и мы увлечены Java, переходите по ссылке и регистрируйтесь: JAVA SPACE: МИТАП ПО BACKEND (otr.ru)

До встречи на Java Space!

WE ♥ Java!

Вместе мы можем больше!