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ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап

6 октября в 16.00 (MSK) Группа компаний ОТР проведет онлайн-встречу по backend-разработке высоконагруженных сервисов на Java. Цель встречи — не просто новая и актуальная информация для участников. Это живой диалог неравнодушных к Java, которые сосредоточены на практическом улучшении бизнес-логики продуктов, процессов и технологий в период повышенной потребности в ИТ-отрасли.

Java Space: ИТ-разработка высоконагруженных сервисов

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По традиции это будет активный диалог со спикерами, обмен идеями и практическим опытом, общение и интересные истории из жизни и работы. Все, от начинающих разработчиков до руководителей проектов, смогут задать любые интересующие вопросы по теме и обсудить решение своих задач!

На примере успешных кейсов эксперты обсудят с участниками способы построения современных платформ данных, возможности прокачки архитектуры высоконагруженных систем, open-source-инструменты для работы с данными и многое другое.

В программе доклады спикеров от ГК ОТР и приглашенных гостей, где глубоко проанализированы вопросы по организации работ над бизнес-логикой.

Итак, встречаемся, для того чтобы backend-разработчики поверили в WYSIWYG, узнали о том, как писать, чтобы не ронять продакшн, и как настроить стриминг данных в систему очередей Kafka, чтобы обеспечить обмен высокой интенсивности.

  • «JPA vs JOOQ. Когда о JPA нужно забыть», Никита Соломенников, ГК ОТР
  • «Современная платформа данных», Евгений Ермаков, Mail.ru group и Yandex.Taxi
  • «Опыт использования NiFi для обеспечения обмена высокой интенсивности», Максим Афонин, ГК ОТР
  • «Онлайн мониторинг потока разнородных данных для «умного земледелия», Виталий Куценко, Ростсельмаш
  • «BPM. Секретный фарватер», Сергей Сазонов, ГК ОТР
  • Онлайн-дискуссия.

Если вы, как и мы увлечены Java, переходите по ссылке и регистрируйтесь: JAVA SPACE: МИТАП ПО BACKEND (otr.ru)

До встречи на Java Space!

WE ♥ Java!

Вместе мы можем больше!

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