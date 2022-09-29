3iTech и CTI стали партнерами

Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и 3iTech, российский разработчик в области VoiceTech и интеллектуальных решений для обработки и анализа неструктурированных данных, заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют реализовывать на российском рынке комплексные проекты различного масштаба и уровня сложности с использованием искусственного интеллекта, речевой аналитики и голосовой биометрии.

Главной задачей повышения эффективности бизнеса в условиях кризиса становятся поддержание лояльности текущих клиентов и оптимизация стоимости привлечения новых. Одним из фокусных направлений CTI являются решения, направленные на управление клиентским опытом (Customer eXperience, CX) во всех точках касания с компанией, включая контакт-центры, офисы продаж и обслуживания. На сегодняшний день голосовые коммуникации «человек-робот» и «человек-человек» всё ещё остаются преобладающими в сфере обслуживания клиентов, поэтому развитие речевой аналитики так важно для управления клиентскими впечатлениями.

«Вербальные коммуникации являются источником большого количества неструктурированных данных, которые можно и нужно анализировать и использовать для улучшения клиентского опыта. Следствием этого процесса станет повышение лояльности клиентов и увеличение прибыли, – сказал Михаил Миняйлов, руководитель направления бизнес-ориентированных решений, CTI. – Партнерство с компанией 3iTech позволит нашим экспертам предлагать заказчикам максимально эффективные решения анализа клиентского опыта независимо от того, происходит общение во время звонка в КЦ или же это живое взаимодействие в офисе продаж и обслуживания».

Технологическая платформа 3iTech основана на собственных разработках. Благодаря партнерству компания CTI расширит портфель отечественных решений корпоративного класса, что позволит клиентам интегрировать гибкую и надежную цифровую инфраструктуру, повысив эффективность бизнеса за счет роста продаж и сокращения операционных расходов.

Эксперты CTI тщательным образом изучили возможности технологий 3iTech, провели обучение технических специалистов и готовы предложить рынку сбалансированное решение, основанное исключительно на отечественных технологиях.

«Речевая аналитика сегодня стоит в ряду ключевых инструментов для цифровой трансформации бизнеса и эффективного управления CX-процессами, – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса 3iTech Дмитрий Макаренко. – Партнерство с CTI позволит нашей компании углубить отраслевую экспертизу и расширить регионы присутствия. А клиенты CTI получат передовое законченное решение для управления операционной эффективностью бизнеса, продажами и качеством клиентского сервиса».