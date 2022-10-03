«Россети» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье

«Россети Московский регион» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье, сообщили CNews представители компании. Работники департамента экономической безопасности и противодействия коррупции компании «Россети Московский регион», управления безопасности филиала «Западные электрические сети» совместно с сотрудниками УФСБ по г. Москве и Московской области и ГУ МВД по Московской области на территории городского округа Шаховская в д. Новоникольская выявили факт безучетного потребления электроэнергии с целью майнинга криптовалюты.

Установлено, что собственник общества с ограниченной ответственностью разместил функционирующее майнинговое оборудование в нежилом помещении на территории животноводческой фермы.

В ходе внеплановой проверки узла учета, расположенного в помещении, были выявлены признаки несанкционированного вмешательства. Счетчик был изъят для проведения экспертизы, которая подтвердила умышленное несанкционированное изменение конструкции прибора учета для искажения (уменьшения) фактического значения потребляемой электроэнергии. Ориентировочный расчетный размер ущерба составил более 3 млн руб.. По данному факту от имени «Россети Московский регион» направлено заявление в ОМВД России по г.о. Шаховская.

29 сентября 2022 г. в рамках доследственной проверки сотрудниками правоохранительных органов совместно с представителями ПАО «Россети Московский регион» проведен повторный осмотр прибора учета вышеуказанного потребителя. Зафиксировано умышленное вмешательство в работу узла учета электрической энергии для целей функционирования майнинговой фермы. Указанные действия абонента привели к существенному занижению потребляемой электроэнергии и как следствие нанесение убытков сетевой Компании.

Майнинговое оборудование, состоящее из 87 единиц вычислительной техники, на месте изъято сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, действия недобросовестного потребителя содержат признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере»).

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«Россети Московский регион» – одна из распределительных электросетевых компаний России. Сегодня обеспечивает электроэнергией 20-миллионное население Московского региона. Является активом ПАО «Россети», занимая лидирующие позиции в вопросах обеспечения надежности и качества электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В обслуживании «Россети Московский регион» находятся 623 высоковольтных центров питания суммарной трансформаторной мощностью 52,3 тыс. МВА; более 46,3 тыс. подстанций распределительных сетей мощностью около 30,8 тыс. МВА; 168,9 тыс. км воздушных и кабельных ЛЭП.