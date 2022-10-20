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CompTek и «Светец» заключили партнерское соглашение

CompTek (входит в группу «Ланит») стал дистрибьютором компании «Светец» и будет продвигать решения вендора через свою партнерскую сеть.

«Светец» — отечественный разработчик с 30-летним опытом работы на рынке России и стран ближнего зарубежья.

Программные продукты операторского класса, на базе которых строятся разработки для корпоративных заказчиков, входят в единый реестр российского ПО. Сервисная платформа Svetets TMS, флагманское решение вендора, реализует функциональность платформы унифицированных коммуникаций, контакт-центра и системы записи разговоров.

Соглашение между компаниями позволит расширить продуктовый портфель CompTek программными ИКТ-продуктами и решениями операторского класса.

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