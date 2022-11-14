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«Сколково» откроет представительство в Индии

Фонд «Сколково» откроет официальное представительство в Нью-Дели (Индия) 15 ноября 2022 г. Данный шаг укрепит сотрудничество между российским и индийским технологическим сообществом и упростит вывод высокотехнологичных продуктов на локальные рынки.

В своей работе представительство будет опираться на опыт сотрудничества с партнерами – Индийской палатой международного бизнеса (ICIB), Национальным агентством содействия и поощрения инвестиций Индии Invest India, Конфедерацией индийской промышленности (CII), Национальной ассоциацией сервисных компаний (NASSCOM) и другими институтами при поддержке Посольства и Торгпредства Российской Федерации в Индии.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково», сказал: «Индия очевидно является точкой притяжения для технологических компаний со всего мира: в 2022 г. рост ее экономики составил 6,5%, а доля ВВП в секторе информационно-компьютерных технологий – 13%. Старт работы представительства “Сколково” в Индии открывает перед всем сообществом российских технологических компаний широкие возможности выхода на новый рынок, обладающий огромным потенциалом. Наша задача – ускорить и упростить этот процесс для сколковских резидентов и партнеров».

Основные направления работы представительства – сопровождение сделок между индийскими компаниями и стартапами и партнерами «Сколково», продвижение Фонда и его услуг для зарубежных компаний, организация визитов и поддержка участия в бизнес-мероприятиях, проведение консультаций, образовательных программ и исследований.

Новое представительство «Сколково» возглавит Михаил Гусев, имеющий обширный опыт работы в этой стране, наладивший пул деловых контактов с представителями власти и бизнеса республики, реализовавший ряд совместных проектов с индийскими партнерами.

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