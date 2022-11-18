CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство
|

Минэкономразвития расширяет сферы, в которых потенциально может быть запущен ЭПР

Минэкономразвития расширяет сферы, в которых потенциально может быть запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР). Новым направлением разработки и внедрения цифровых инноваций станет «обработка данных, в том числе персональных данных, и деятельность, связанная с такой обработкой». Соответствующий проект постановления Правительства в ближайшее время будет опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новое направление ЭПР станет механизмом будущей реализации высокотехнологичных «проектов-маяков», которые курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.

«Тематика оборота данных в обсуждении достаточно давно. Да и предварительная проработка по первым экспериментальным режимам в данной области длится уже более года, но сейчас получилось снять ряд принципиальных вопросов, и мы инициировали соответствующее расширение сферы использования механизма ЭПР. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев первый ЭПР по коммерческому обороту данных будет завершен и передан в Правительство для утверждения», – сказал директор департамента развития цифровой экономики Владимир Волошин.

«Принятие нового направления, по которому смогут устанавливаться ЭПР для работы с данными, – большой шаг в развитии отечественных дата-продуктов и сервисов. Мы в ассоциации готовим ряд проектов, которые возможно будет протестировать в рамках данного направления. Так, например, станет возможным провести пилоты, которые дадут игрокам рынка объективную картину о полезности объединения данных из разных отраслей. А тестирование методик обезличивания в рамках таких ЭПР даст понимание, какие методы обеспечат максимальную полезность данных при минимальных рисках для субъектов персональных данных. Надеемся, что правовые режимы в таком направлении позволят бизнесу и государству прийти к консенсусу по многим вопросам, связанным с работой с данными», – отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных.

В Минэкономразвития поступают инициативы от бизнеса по запуску ЭПР в области обработки данных, в том числе обезличенных данных.

Например, в одной из инициатив отдельная организация выполняет функции посредника между компаниями – владельцами данных. Такие компании предоставляют обезличенные данные посреднику, а затем получают доступ к агрегированным базам данных для создания инновационных продуктов и сервисов, а также для обучения искусственного интеллекта.

В рамках ЭПР предполагается применение единой цифровой платформы с заранее установленной функциональностью, которая, в свою очередь, является гарантом целевого и правомерного использования данных. Предусматривается совместное участие представителей государственных органов и бизнес-сообщества для создания безопасной инфраструктуры обработки данных, а также для тестирования методов обезличивания в контролируемой среде.

В связи с этим Минэкономразвития предлагается расширить сферы, по которому могут устанавливаться ЭПР. Это направление крайне актуально в связи нарастающей потребностью в развитии отечественных продуктов и сервисов, функционирующих на базе искусственного интеллекта и больших данных. Установление ЭПР по нему позволит выработать более эффективные методы обезличивания персональных данных и обеспечить надлежащий уровень контроля за их использованием.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали

Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями

Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию

«Яндекс» скупил всю IKEA

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще