Минэкономразвития расширяет сферы, в которых потенциально может быть запущен ЭПР

Минэкономразвития расширяет сферы, в которых потенциально может быть запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР). Новым направлением разработки и внедрения цифровых инноваций станет «обработка данных, в том числе персональных данных, и деятельность, связанная с такой обработкой». Соответствующий проект постановления Правительства в ближайшее время будет опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новое направление ЭПР станет механизмом будущей реализации высокотехнологичных «проектов-маяков», которые курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.

«Тематика оборота данных в обсуждении достаточно давно. Да и предварительная проработка по первым экспериментальным режимам в данной области длится уже более года, но сейчас получилось снять ряд принципиальных вопросов, и мы инициировали соответствующее расширение сферы использования механизма ЭПР. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев первый ЭПР по коммерческому обороту данных будет завершен и передан в Правительство для утверждения», – сказал директор департамента развития цифровой экономики Владимир Волошин.

«Принятие нового направления, по которому смогут устанавливаться ЭПР для работы с данными, – большой шаг в развитии отечественных дата-продуктов и сервисов. Мы в ассоциации готовим ряд проектов, которые возможно будет протестировать в рамках данного направления. Так, например, станет возможным провести пилоты, которые дадут игрокам рынка объективную картину о полезности объединения данных из разных отраслей. А тестирование методик обезличивания в рамках таких ЭПР даст понимание, какие методы обеспечат максимальную полезность данных при минимальных рисках для субъектов персональных данных. Надеемся, что правовые режимы в таком направлении позволят бизнесу и государству прийти к консенсусу по многим вопросам, связанным с работой с данными», – отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных.

В Минэкономразвития поступают инициативы от бизнеса по запуску ЭПР в области обработки данных, в том числе обезличенных данных.

Например, в одной из инициатив отдельная организация выполняет функции посредника между компаниями – владельцами данных. Такие компании предоставляют обезличенные данные посреднику, а затем получают доступ к агрегированным базам данных для создания инновационных продуктов и сервисов, а также для обучения искусственного интеллекта.

В рамках ЭПР предполагается применение единой цифровой платформы с заранее установленной функциональностью, которая, в свою очередь, является гарантом целевого и правомерного использования данных. Предусматривается совместное участие представителей государственных органов и бизнес-сообщества для создания безопасной инфраструктуры обработки данных, а также для тестирования методов обезличивания в контролируемой среде.

В связи с этим Минэкономразвития предлагается расширить сферы, по которому могут устанавливаться ЭПР. Это направление крайне актуально в связи нарастающей потребностью в развитии отечественных продуктов и сервисов, функционирующих на базе искусственного интеллекта и больших данных. Установление ЭПР по нему позволит выработать более эффективные методы обезличивания персональных данных и обеспечить надлежащий уровень контроля за их использованием.