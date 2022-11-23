На обучение «Цифровым профессиям» претендует 18 человек на место

Минцифры России и образовательная платформа GeekBrains составили портрет студентов национальной программы «Цифровые профессии» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Кроме того, в рамках опроса проанализированы предпочтительные направления для поступления и конкурс на них.

Конкурс на поступление и спрос на конкретные образовательные программы

В 2022 г. только образовательная платформа GeekBrains получила 16 тыс. заявок в рамках проекта «Цифровые профессии», среди них на обучение было зачислено свыше 5000 россиян. Конкурс на программы в среднем составил три человека на место.

Наибольший интерес участников в категории 100% льготы вызвали долгосрочные курсы по программированию (66%), конкурс на них достигал 18 человек на место как в случае программы «Инженер Data Science». В категории 75% льготы на место претендовали один-два человека. Среди слушателей, оплачивающих 50% обучения самостоятельно, конкурс оказался в среднем по четыре-пять человек на место. А 22% опрошенных на момент регистрации еще не определились с траекторией обучения.

Стоит отметить, что при высоком спросе на ИТ-образование, половина (46%) россиян пока не умеют программировать, а другая (46%) только начинает обучаться этому или уже занимает позиции junior-программистов. Наибольший процент респондентов, которые имеют представление о программировании, наблюдается среди студентов (64%) и работников бюджетной сферы (54%).

Уровень образования

Абсолютное большинство слушателей программ в рамках проекта «Цифровые профессии» имеют высшее образование (74%), при этом почти четверть из них − выпускники магистратуры (16%). Каждый пятый имеет среднее специальное образование. Кроме того, большинство участников отметили, что уже имели опыт обучения в онлайн-формате. Только каждый пятый респондент (17%) ответил отрицательно.

Карьера

Треть участников проекта (30%) работает наемными сотрудниками в частных или государственных компаниях. Причем 50% трудоустроенных самостоятельно оплачивают половину стоимости обучения. Также уже трудоустроены четверть респондентов среди категорий льгот в 75% и 100%.

Более трети слушателей (37%) заявили, что ничего не зарабатывают, а каждый пятый респондент обозначил доход в 30 тыс. руб. – 60 тыс. руб. При этом доходы льготников из категорий 75% и 100% практически одинаковы.

Почти половина респондентов (46%) ставят основной целью освоение новой специальности. Каждый десятый заявил, что хочет найти новую постоянную работу как можно скорее.

Портрет участников проекта

Согласно результатам исследования, интерес к программе в большей степени проявляют мужчины (61%). Тем не менее, женская аудитория представлена шире в льготных категориях «работники бюджетной сферы» (59%), «граждане с детьми от трех лет и заработной платой ниже средней по региону» (60%). Наблюдается равное гендерное распределение среди категорий «студенты» и «граждане с низким доходом».

Половина участников, зачисленных на образовательные программы, люди старше 35 лет. При этом каждый пятый респондент – в возрасте от 31 до 40 лет.

Наибольшее количество слушателей проживают в Центральном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах.