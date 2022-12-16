Минцифры планирует обязать Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов приложений

В ЕС приняли Digital Markets Act (DMA) — закон, который регулирует рынок цифровых сервисов и услуг. По этому закону Apple будет обязана разрешить установку приложений из сторонних источников или маркетплейсов и открыть доступ к некоторым системным функциям. Минцифры готовит аналогичный законопроект, который обяжет Apple разрешить такие альтернативные установки и в России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Если новый закон будет принят, на устройства под управлением iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в App Store, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Также разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями. Речь, в том числе, об изменении настроек по умолчанию, сборе статистики и разрешениях приложений.

В Европе DMA начнет действовать с мая 2023 г., но часть положений будет необязательна к исполнению до 2024 г.

Минцифры планирует внести свой законопроект уже в I квартале 2023 г.