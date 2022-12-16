CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Импортонезависимость Техника
|

Минцифры планирует обязать Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов приложений

В ЕС приняли Digital Markets Act (DMA) — закон, который регулирует рынок цифровых сервисов и услуг. По этому закону Apple будет обязана разрешить установку приложений из сторонних источников или маркетплейсов и открыть доступ к некоторым системным функциям. Минцифры готовит аналогичный законопроект, который обяжет Apple разрешить такие альтернативные установки и в России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Если новый закон будет принят, на устройства под управлением iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в App Store, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Также разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями. Речь, в том числе, об изменении настроек по умолчанию, сборе статистики и разрешениях приложений.

В Европе DMA начнет действовать с мая 2023 г., но часть положений будет необязательна к исполнению до 2024 г.

Минцифры планирует внести свой законопроект уже в I квартале 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Apple досрочно и тайно покидает роскошный офис в двух шагах от Кремля

Поставки ноутбуков в Россию обрушились в три раза

Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям

CNews, ВТБ и «Сколково» наградят лучшие проекты анализа данных премией Data Fusion Awards

США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе

Бизнес умоляет власти разрешить использовать пиратский иностранный софт. Сейчас за него сажают на семь лет

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще