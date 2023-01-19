«Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») передаст пятнадцать демо-стендов собственной BPM-платформы для развития технологических и проектных навыков студентов и профессорско-преподавательского состава Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Команда экспертов «Норбит» и «Ланит омни» давно взаимодействует с первой в России кафедрой Цифровой экономики ПГУТИ в рамках проектного обучения студентов старших курсов по направлениям «Бизнес-информатика» и «Инноватика». Молодые специалисты вовлечены в решение конкретных индустриальных задач и разработку перспективных сценариев использования инноваций.

В начале 2023 г. планируется передать вузу демо-стенды BPM-платформы для применения в учебной программе по предмету «Клиентоориентированные системы». Это позволит студентам отработать практические навыки, а вузу – подготовить специалистов с востребованными компетенциями. Выпускники будут готовы к работе в условиях меняющихся запросов государства и бизнеса.

Собственная BPM-платформа «Ланит омни» предназначена для автоматизации и эффективного управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. На ее базе российские предприятия смогут быстро мигрировать с зарубежных ИТ-решений на отечественный софт и запускать CRM и SRM-процессы, разнообразные клиентские сервисы, решения для управления персоналом.

«Новые технологии, цифровизация сейчас на пике и очень востребованы и студентами, и их будущими работодателями. Вузам сейчас действительно необходима поддержка бизнеса. Она позволяет нам адаптировать программы, готовить ребят в актуальной повестке, выпуская специалистов с развитыми цифровыми компетенциями и практической экспертизой», – отметил Вадим Ружников, ректор ПГУТИ.

«Наличие квалифицированных кадров становится одним из главных условий для быстрого перехода к новой цифровой экономике. Сейчас мы все столкнулись с их очевидным дефицитом. Поэтому усилия необходимо сосредоточить и на трансформации учебных программ, и на отработке теории и практики. Предоставив доступ к технологиям, к нашим последним разработкам, мы открываем ПГУТИ возможности к созданию в вузе конкурентной среды, готовности к исследованиям и решению критичных бизнес-задач», – сказал Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни».

***

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики известен в стране как один из четырех российских центров, ведущих научные исследования в области информационной безопасности, радиоэлектронных систем и систем связи, а также широкомасштабную подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

Компания «Ланит омни» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении CRM- и BPM-решений для автоматизации продаж, маркетинга, программ лояльности, управления потребительским поведением, а также сервисов персональных рекомендаций, построенных с применением методов предиктивной аналитики. Линейка продуктов RightWay, разработанная компанией «Ланит омни», включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №11036 от 12.07.2021), размещена в сертифицированном ФСТЭК и ФСБ ЦОДе на территории России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.