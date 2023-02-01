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Segezha Group открыла ИТ-компанию

В Кирове начала работу дочерняя компания Segezha Group (входит в АФК «Система») – ООО «Сегежа цифровые решения» (Segezha Digital Solutions LLC).

На днях новое юридическое лицо получило государственную аккредитацию Минцифры России. В штате – более 160 специалистов по SAP, «1C», CRM, RPA, инфраструктуре, цифровизации и информационной безопасности.

Компания займется централизованным управлением корпоративными информационными системами, анализом и внедрением информационных технологий, разработкой программного обеспечения, поиском точек роста бизнеса за счет внедрения цифровых решений, автоматизацией бизнес-процессов Segezha Group. В дальнейшем планируется сотрудничество с партнерами из лесопромышленной отрасли России и дружественного зарубежья.

Компания объединит цифровые компетенции холдинга, создаст единую базу знаний и методологии проектного управления. Благодаря этому появится централизованное управление ИТ-ландшафтом, стандартизируются требования к закупке ПО и оборудования, упростится диагностика компьютерных систем, улучшится прогнозируемость технологических процессов. Одновременно снизится зависимость Segezha Group от внешних подрядчиков и появятся устойчивые предпосылки для создания собственных прорывных ИТ-разработок.

«Проект уникальный по процессному и функциональному охвату. В компании созданы цифровые инструменты для аналитики больших данных с функцией систематизации информации. Совместно с общим центром обслуживания ИТ-компания планирует унификацию и стандартизацию бизнес-процессов, а также процессов цифровой трансформации и автоматизации на всех предприятиях группы. Это ощутимо повысит операционную эффективность», – сказал Игорь Козлов, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group.

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