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Российская компания Webinar Group расскажет о собственном решении для ВКС Webinar Meetings на конференции CNews «Облачные технологии 2023»

14 февраля состоится конференция CNews «Облачные технологии 2023», на которой компания Webinar Group расскажет о собственной платформе для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, способной заменить зарубежные сервисы.

Webinar Group — это российская экосистема сервисов для онлайн-коммуникации и обучения. 14 лет Webinar Group помогает компаниям создавать удобное онлайн-пространство для внутрикорпоративных коммуникаций, обучения сотрудников, взаимодействия с партнерами и клиентами, эффективного продвижения и продаж.

На мероприятии с докладом выступит руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings Владимир Карпенко. Он расскажет, как уход зарубежных вендоров повлиял на развитие российского рынка ВКС, какие преимущества может предложить отечественный сервис для онлайн-коммуникации, а также поделится кейсами компаний, которые успешно перешли с зарубежных решений на Webinar Meetings.

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