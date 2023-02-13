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Marketing Logic стала резидентом «Сколково»

Аналитическая ИТ-компания Marketing Logic стала участником проекта «Сколково» и вошла в кластер информационных технологий. Эксперты фонда отметили собственные разработки компании по обработке и анализу больших данных, в том числе патентованный сервис геоаналитики ГИС Atlas.

Marketing Logicроссийская высокотехнологичная компания, реализующая проекты по всей стране более 7 лет. Решения на основе анализа геоданных и других видов информации помогают оптимизировать бизнес-процессы, использовать предиктивную аналитику для развития компаний-клиентов, развивать сети офисов и торговых точек, работать с ассортиментом, маркетинговыми коммуникациями и повышать эффективность программ антифрода.

Среди клиентов компании банки ВТБ, «Открытие», НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Росгосстрах, Альфа-банк, «Инвитро», Росбанк и крупнейшие розничные ретейлеры.

Аналитическая компания Marketing Logic разработала и запатентовала системы хранения и обработки информации на всех этапах работы с данными: базы данных – MLDataLake, распознавание и обработка информации – аналитическая система Action, визуализация и анализ геоданных – ГИС Atlas, модули управления сетьюGeonet, разметка и классификации данных – платформа MarkLab, аналитическая гео-CRM – MLead. Все разработки используются в реальных проектах, повышая уровень экспертизы и эффективность действий бизнеса. ГИС Atlas входит в реестр российского ПО.

«Фонд «Сколково» оказывает широкий спектр поддержки высокотехнологичным стартапам: от финансовой, информационной до образовательных программ. Чтобы получить статус участника проекта «Сколково» в более короткий срок, чем тот, что регламентирован стандартной процедурой, и повысить шанс успешного прохождения экспертизы фонда, компания Marketing Logic воспользовалась консультационной программой Fast Track. Благодаря интенсивной работе с менторами была качественно улучшена презентация проекта и компания Marketing Logic защитилась с первого раза», – сказала директор по операционной работе кластера информационных технологий фонда «Сколково» Ольга Андрианова.

«Marketing Logic – это действительно уже состоявшаяся компания с сильной командой и экспертизой. Но мы как никто знаем, что развитие – это бесконечный процесс, а в сфере ИТ – это синоним инноваций и роста. ИТ-кластер фонда «Сколково», кроме экономических преимуществ, предоставляет участникам среду, которая способствует развитию и масштабированию бизнеса, обмену опытом, здоровой конкуренции. Плюс за 13 лет бренд «Сколково» стал своего рода гарантом качества, а резидентство – статусом, которым можно гордиться», – сказал управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Команда Marketing Logic имеет опыт работы в банковской отрасли и страховании, розничной торговле и в международном консалтинге. Витрина данных и инструменты визуализации позволяют реализовывать масштабные федеральные высокотехнологичные проекты. В качестве резидента кластера информационных технологий фонда «Сколково» компания планирует также расширить образовательные программы для студентов профильных вузов и внедрить новые программы менторства.

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