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В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию

Группа компаний «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о назначении Фаины Лернер директором по организационному развитию. С 2015 по 2021 г. Лернер отвечала за российский People management (управление персоналом), а также Talent Acquisition EPAM в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC).

В группе «Рексофт» Фаина Лернер будет отвечать за интеграционный процесс команд в составе группы, организационный дизайн, развитие и управление персоналом.

«С начала 2022 г. группа «Рексофт» серьезно растет. Мы создаем лидирующего игрока на рынке цифрового консалтинга. Для этого к «Рексофт» присоединилось несколько крупных профессиональных команд. В состав группы вошли команда стратегического консалтинга российского подразделения Accenture (сейчас «Рексофт консалтинг»), были созданы практика горнодобывающий решений, а затем центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства, в которые влились специалисты из таких компаний как «Вист групп», Schneider Electric, Siemens, Aveva. Также команда группы «Рексофт» усилилась специалистами из Dassault Systemes, IBM, SAP, Oracle и других глобальных ИТ-компаний. ИТ – это прежде всего люди. Задача Фаины гармонизировать все команды, настроить их оптимальное взаимодействие и при этом сохранить все лучшее, что есть в каждой корпоративной культуре. Также перед ней стоит задача поддержки кратного масштабирования группы и построения лучших HR процессов в индустрии», – сказал Евгений Минеев, исполнительный директор группы «Рексофт».

«Я рада присоединиться к команде группы «Рексофт». Группа активно растет, присоединяются люди и команды с огромным опытом, знаниями, энергией и потенциалом. Все эти команды очень разные. При этом у самого «Рексофт» есть своя замечательная корпоративная культура, которая показала свою жизнеспособность в течении более 30 лет. Нам нужно создать новый бизнес: взять все лучшее от каждой культуры, сохранить рабочим командам комфортный микроклимат и при этом настроить эффективное взаимодействие. Это весьма нетривиальная и очень интересная задача, которая стоит передо мной как HR-лидером группы», – сказала Фаина Лернер, директор по организационному развитию группы «Рексофт».

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