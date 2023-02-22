«Мобиус технологии» предложит клиентам цифровую трансформацию на российской платформе Platform V

Российский разработчик программного обеспечения «Сбертех» и системный интегратор «Мобиус технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства «Мобиус технологии» предложит своим клиентам новые подходы к цифровой трансформации на базе программных продуктов Platform V «Сбертеха».

Продукты цифровой облачной платформы Platform V обеспечивают потребности ИТ в различном технологическом ПО, позволяют создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности.

Таким образом, компании смогут провести импортозамещение, снизить затраты на разработку и эксплуатацию систем, а также кратно ускорить релизные циклы за счет повторного использования продуктов платформы, унификации технологического стека и инструментов производственного процесса.

За счет использования cloud-native-подхода в архитектуре Platform V обеспечивается высокая производительность, масштабируемость и отказоустойчивость на уровне до 99,99%. Клиент получает оптимизацию аппаратных ресурсов и гибкость в выборе инфраструктуры.

Компоненты платформы внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют официальную поддержку со стороны российского производителя, что позволит обеспечить бесперебойную работу критичных систем в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор «Сбертеха» Максим Тятюшев сказал: «Информационная инфраструктура критически важных для бизнеса систем сегодня особенно нуждается в обеспечении технологической независимости. Продукты Platform V способны эффективно заменить многие категории иностранного программного обеспечения. Цифровая трансформация на базе платформы позволяет значительно ускорить время вывода продуктов на рынок и снизить совокупную стоимость владения ИТ-ландшафтом. Уверены, что наши разработки, широкая экспертиза Мобиус технологии в области цифровой трансформации и опыт коллег в сфере создания критичных систем позволят клиентам достичь технологического суверенитета и получить значительные бизнес-преимущества».

Генеральный директор «Мобиус технологии» Сергей Широков, отметил: «В современных непростых условиях мы стремимся найти оптимальные решения для цифровой устойчивости и трансформации бизнеса наших клиентов. Видим возможность расширить портфель предложений качественного управления

и преобразования ИТ-инфраструктуры компаний-клиентов в том числе благодаря выстраиванию партнерской экосистемы. Соглашение с разработчиком ПО «Сбертех» — это своего рода гарантия качественного импортозамещения».