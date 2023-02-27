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«Диалогнаука» и SolidSoft заключили партнёрское соглашение

«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, и компания SolidSoft, российский разработчик продуктов по защите веб-приложений, заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках достигнутых договоренностей «Диалогнаука» получает право поставлять и использовать решения линейки SolidWall в рамках комплексных проектов по защите информации для корпоративных заказчиков.

По данным партнеров, количество инцидентов информационной безопасности связано с атаками на уязвимости веб-приложений. Последствия этих атак могут быть существенными: прямые финансовые потери, мошенничество с программами лояльности, утечки персональных данных, проникновение в сеть организации, другие риски.

Один из ключевых продуктов компании SolidSoftинтеллектуальный сетевой экран для защиты веб-приложений SolidWall WAF. Он позволяет защитить веб-ресурсы от различных видов атак, снижая вероятность реализации негативных сценариев.

Сергей Лахин, коммерческий директор SolidSoft, сказал: «В 2023 г. многократно выросло количество атак на уязвимости в веб-приложениях, в том числе направленных атак, массовых переборных атак, атак на уязвимости в open-source-компонентах и системах управления контентом (CMS). Сотрудничество с компанией «Диалогнаука» позволит предложить нашу экспертизу в области Application Security максимальному числу заказчиков, которые нуждаются в защите именно сейчас в реалиях максимальных рисков и угроз».

SolidWall WAF — специализированное решение для защиты критичных веб‑ресурсов и приложений от внешних атак, несанкционированного использования и фрода. Сетевой экран контролирует сценарии работы приложений и минимизирует возможность эксплуатации ошибок бизнес‑логики. SolidWall WAF характеризуется простым использованием в базовых сценариях, быстрым вводом в эксплуатацию, гибкими настройками под конкретные задачи для каждой категории заказчиков, что подтверждено внедрениями в госсекторе, кредитно-финансовых организациях, в электронной торговле и медиакомпаниях.

Компании планируют проведение совместных мероприятий для потенциальных заказчиков, организацию обучения и консультаций, участие в выставках и конференциях, запуск рекламных кампаний и акций.

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