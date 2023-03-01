CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство
|

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 11 февраля 2023 г. №82 «О внесении изменения в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры Российской Федерации по должностям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. №203»

В состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ) дополнительно включен президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2023 г. №253 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество» и признании утратившим силу абзаца пятьдесят шестого пункта 2 изменений, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. №2125»

Регионы получают субсидии на формирование ИТ-инфраструктуры в школах для обеспечения безопасного доступа к информсистемам и Интернету.

Затраты на закупку товаров, работ и услуг определяются исходя из стоимости доступных на рынке аналогов.

Минцифры может корректировать значение результата финансирования и размер субсидии на основании обращения региона при изменении стоимости товаров, работ и услуг, а также количества зданий и классов, подлежащих оснащению ИТ-инфраструктурой.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2023 г. №211 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области»

На 3 года решено установить экспериментальный правовой режим по выдаче электронных разрешений на охоту на водоплавающую дичь в Новосибирской области.

В ходе эксперимента используются мобильные приложения «iХантер» и «iЕгерь». Заявление на выдачу разрешения можно подавать через Единый портал госуслуг.

Распоряжение Правительства РФ от 15 февраля 2023 г. №345-р

Правительство утвердило перечень показателей оценки эффективности работы федеральных госорганов с использованием ГИС мониторинга за оборотом подлежащих маркировке товаров (ГИС МТ).

Мониторинг будет проводиться в отношении пива, напитков на его основе, отдельных видов слабоалкогольных напитков, а также табачной продукции.

Росалкогольрегулирование и Минпромторг должны ежеквартально докладывать Правительству о промежуточных значениях таких показателей, ежегодно - об их достигнутых значениях.

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2023 г. №145 «О внесении изменений в Положение о ведомственных программах цифровой трансформации и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. №195»

Усовершенствован порядок разработки и реализации ведомственных программ цифровой трансформации. Исключено понятие «проект цифровой трансформации».

При отсутствии у госоргана программы цифровой трансформации утверждать лимиты бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг в сфере ИТ-технологий можно до принятия программы на основании ее проекта.

Снижена нагрузка на госорганы в ходе мониторинга реализации программ цифровой трансформации.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 февраля 2023 г. №08-12444 «О результатах рассмотрения обращения»

Операторы персональных данных, которые продолжают их трансграничную передачу после 1 сентября 2022 г., должны подать соответствующее уведомление в Роскомнадзор до 1 марта 2023 г.

Эта норма также касается передачи в рамках договоров поручения.

Информация Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2023 г. «Минэкономразвития запустило информационный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов»

Минэкономразвития разработало информсистему, в которой собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов: механизмы стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты и преференциальные режимы. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы.

При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 10 февраля 2023 г. «Новый порядок уведомления о трансграничной передаче персональных данных»

При трансграничной передаче персональных данных оператору необходимо до 1 марта 2023 г. направить в Роскомнадзор уведомление о такой передаче с помощью формы, размещенной на Портале персональных данных. Достаточно подать одно уведомление с указанием всех стран, куда уже передаются персональные данные. Данная мера не предполагает получения разрешения на трансграничную передачу и принятия решения о запрещении или ограничении такой передачи.

С 1 марта 2023 г. Роскомнадзор по итогам рассмотрения уведомления будет вправе принять решение о запрете или ограничении передачи персональных данных в другие страны. До истечения 10 рабочих дней после подачи уведомления будет запрещено передавать данные в страны, не обеспечивающие адекватный уровень защиты прав субъектов персональных данных.

Операторам, подавшим уведомление о трансграничной передаче до 1 марта, не надо будет подавать новое уведомление до тех пор, пока в их деятельности не произойдут изменения, которые предполагают создание новых трансграничных потоков данных, - в новые страны или для новых целей.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 7 февраля 2023 г. «Что такое право на забвение и как им воспользоваться?»

Право на забвение позволяет человеку потребовать от поисковиков удалить свои персональные данные из общего доступа. Речь идет о ссылках на те сведения, которые, по мнению человека, могут нанести ему вред. К ним относятся устаревшие, неуместные, неполные, неточные или избыточные данные, а также информация, законные основания для хранения которой исчезли с течением времени.

Чтобы воспользоваться правом на забвение, обратитесь в службу поддержки поисковой системы. Поисковики принимают решение об удалении определенных страниц из выдачи без участия Роскомнадзора. Обжаловать их решение можно в суде. Подготовить заявление помогут юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 3 февраля 2023 г. «Успейте подать заявку на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва»

Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно было успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии до 6 февраля. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля (включительно).

Поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку в этом году.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний

Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями

EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

США вводят драконовские условия для производителей процессоров. У них заберут прибыль в обмен на госсубсидии

Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться

В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще