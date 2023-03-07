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Softline возобновила продажи продуктов Embarcadero Technologies в России

Embarcadero возобновила продажи программного обеспечения на территории России. Клиентам ГК Softline снова доступны продукты эксперта в области разработки программного обеспечения для создания средств управления базами данных и самих баз данных. Программные продукты Embarcadero, а также их новые версии представлены в каталоге store.softline.ru.

Компания Embarcadero Technologies производит средства для администрирования, создания баз данных и приложений, работающих с базами данных, для платформ Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase и MySQL. Линейка продуктов вендора востребована разработчиками приложений, а также специалистами, работающими в области баз данных.

ГК Softline – поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности – уже более 25 лет сотрудничает с Embarcadero.

«Одна из главных наших задач – предоставить клиентам наиболее широкий выбор лицензионного программного обеспечения, а также экспертную помощь при выборе. Для этого мы поддерживаем тесное сотрудничество с ведущими вендорами на рынке и одними из первых предлагаем заказчикам передовые решения наших партнеров на store.softline.ru. Мы уверены, что решения Embarcadero будут востребованы командами разработки – программистами, аналитиками, тестировщиками, архитекторами. Эти эффективные инструменты наши клиенты смогут использовать для проектирования, разработки и эксплуатации систем независимо от выбранной платформы или языка программирования. Более того, ПО Embarcadero на данный момент не имеет аналогов на российском рынке для разработки на языке Delphi и С/C++», – сказал Андрей Тельный, руководитель отдела маркетинга Softline Ecommerce.

На мультивендорном B2B-маркетплейес Softline Store представлено более 100 тыс. позиций лицензионного программного обеспечения и электроники.

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