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Linxdatacenter вошел в топ-3 провайдеров IaaS по уровню цен в России по версии CNews

Компания Linxdatacenter заняла второе место в рейтинге провайдеров IaaS по экономической эффективности услуг, подготовленном агентством CNews Analytics в феврале 2023 г.

В основе рейтинга CNews – сравнение стоимости IaaS на заданную конфигурацию облачных серверов. Для сравнительной оценки аналитики выбрали конфигурацию сервера: 8 vCPU, 32 GB RAM, 3840 GB SSD.

Второе место в рейтинге занял тариф Virtual Servers от Linxdatacenter.

«Ценовой критерий наряду с доступностью систем играет важную роль при выборе заказчиками облачного поставщика. Миграция в облако должна быть, в первую очередь, коммерчески целесообразной. Причем, это в равной степени относится как к небольшим и средним компаниям, так и к enterprise-сегменту и госсектору. С усложнением закупки импортного серверного оборудования и ПО вопрос перехода в облако встал для всех еще острее, и мы стремимся сделать этот переход наиболее комфортным и выгодным», — сказал Евгений Макарьин, руководитель группы продуктов и решений Linxdatacenter.

По его словам, в текущей ситуации, когда многие облачные провайдеры вынуждены поднимать стоимость услуг, Linxdatacenter усиливает эффективность существующей инфраструктуры и готов предлагать оптимальную цену. Это становится возможным благодаря собственным ЦОДам компании в Москве и Санкт-Петербурге, оснащенным современным серверным оборудованием, а также выстроенным процессам и эффективной команде. 

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