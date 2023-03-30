Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года

Российский разработчик решений в области информационной безопасности NGR Softlab объявил о результатах 2022 г. Выручка компании увеличилась более чем в 5 раз и составила 177,9 млн руб.

Позитивной динамике выручки способствовало развитие собственных продуктов, партнерской и дистрибуторской сети, расширение портфеля заказчиков в рамках программы импортозамещения, вывод на рынок нового решения, а также усиление команды и участие в знаковых мероприятиях.

NGR Softlab продолжил развитие своих продуктов: SIEM-системы Alertix, аналитической платформы Dataplan и РАМ-решения Infrascope. В течение 2022 г. всего было выпущено 10 обновленных версий. Улучшения направлены на расширение возможностей продуктов, решение актуальных задач ИБ, исправление ошибок и оптимизацию интерфейса.

В рамках обновления аналитической платформы Dataplan состоялся релиз нового решения — модуля Role Mining Application, который позволяет анализировать права пользователей и оптимизировать ролевую модель управления доступом (RBAC). Он выявляет пользователей с аномальными правами доступа и группы безопасности с низкой эффективностью, сокращает время предоставления прав доступа для новых сотрудников или при перемещении существующих на новую должность (роль), показывает объективную картину доступа к ресурсам, а также помогает в аудите перед внедрением систем управления доступом.

В ноябре 2022 г. SIEM-система Alertix получила сертификат ФСТЭК №4596, который подтверждает соответствие требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия. Решение можно использовать в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами. Также в информационных системах общего пользования, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные и другие виды конфиденциальной информации.

В течение года был расширен портфель заказчиков NGR Softlab, среди них представители госкорпораций, ФОИВов, предприятий ТЭК и банковского сектора. В ответ на потребности рынка разработчик усилил дистрибуторский канал — было подписано соглашение с экспертом в области дистрибуции информационных технологий и сервисов Axoft. Партнерская сеть NGR Softlab по итогам года включает более 40 компаний.

Компания активно развивается и масштабируется: по итогам года рост численности персонала превышает 40%. Важным событием стало усиление управленческой команды: Александр Булатов назначен коммерческим директором, Игорь Ляпунов вступил в должность директора по разработке. Высокие компетенции руководителей направлены на качественное усиление работы компании в области разработки и технической поддержки решений, продаж и дальнейшего развития партнерского канала.

«Минувший финансовый год был для нас достаточно продуктивным, — отметил Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab. — За это время мы стали командой с общей целью — быть одним из заметных российских вендоров по информационной безопасности и предложить рынку качественные решения, отвечающие запросам любой организации».