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StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года

StormWall, осуществляющая разработку решений по защите от кибератак, подвела финансовые итоги 2022 г. Выручка компании на российском рынке в 2022 г. выросла на 107% по сравнению с 2021 г. Такой рост стал возможен из-за того, что часть иностранных вендоров в области информационной безопасности покинули российский рынок. Кроме того, рост выручки произошел из-за повышения фона DDoS-атак в связи с активной деятельностью хактивистов. По данным аналитиков StormWall общее количество DDoS-атак на российские компании в 2022 г. выросло в десятки раз по сравнению с 2021 г.

На международном рынке также удалось добиться высоких результатов. Выручка StormWall по всему миру в 2022 г. увеличилась на 42,5% по сравнению с 2021 г. Разработчику удалось достичь таких результатов благодаря повышению узнаваемости бренда на рынке и активной работе по поддержке репутации надежной компании, которая предоставляет качественные услуги в области информационной безопасности. Также выручка повысилась за счет расширения присутствия компании в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Из-за сложной политической ситуации в мире число DDoS-атак на российские организации в 2022 г. значительно выросло. Компании из различных отраслей стремились обеспечить надежную защиту своих онлайн-ресурсов от атак хактивистов, и решения StormWall были очень востребованы. Потребление решения StormWall по защите сайтов от DDoS-атак в 2022 г. в России выросло в 3 раза по сравнению с 2021 г., что указывает на огромную популярность данного продукта на российском рынке. Востребованность решения компании по защите сети увеличилась на 92% по сравнению с прошлым годом. Спрос на решение по защите сервисов TCP/UDP повысился на 7% по сравнению с прошлым годом, что указывает на небольшую динамику.

В 2022 г. сотрудники StormWall проявили себя настоящими экспертами в области защиты бизнеса от DDoS-атак. Специалистам компании удалось защитить более 200 российских компаний от атак хактивистов. К примеру, эксперты StormWall отразили DDoS-атаку на инфраструктуру крупнейшего российского DNS-регистратора RUCenter, что спасло от недоступности более 300 тыс. сайтов их клиентов.

В прошлом году компания активно занималась повышением качества своих услуг. StormWall удалось расширить мощности фильтрации более чем в 2 раза, а также существенно улучшить управляемость защитой через личный кабинет. Компания открыла новую точку присутствия в Сингапуре, реализовала возможность одновременного использования ГОСТ-криптографии и стандартных шифров SSL/TLS и заключила несколько партнерских соглашений с лидирующими системными интеграторами и облачными провайдерами. В 2022 г. компания отметила свое десятилетие.

В 2023 г. StormWall планирует продолжить активную работу на российском рынке, чтобы помочь защищать бизнес от атак злоумышленников. Компания полностью поддерживает идеи импортозамещения в России и всегда готова предложить бизнесу и государственную сектору свои лучшие решения, способствуя развитию российской экономики. Кроме того, компания продолжит развивать свой бизнес в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

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