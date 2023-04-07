CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Финансовые результаты
|

Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2022 год

Внеочередное общее собрание акционеров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), состоявшееся 5 апреля, утвердило выплату первой части дивидендов по итогам 2022 г. в размере 2,5 млрд руб., или 37,87 руб. на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 16 апреля 2023 г. Осуществить выплату компания планирует до конца апреля.

Также 5 апреля совет директоров Positive Technologies сформировал рекомендации по второй части дивидендов за 2022 г. в сумме 1,25 млрд руб., или 18,94 руб. на одну акцию. Вопрос об утверждении второй части выплат внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое пройдет 11 мая 2023 г. в форме заочного голосования.

Таким образом, после утверждения рекомендаций по второй части выплат на годовом общем собрании акционеров Positive Technologies по итогам 2022 г. суммарно планирует направить на дивиденды 3,75 млрд руб., что почти в три раза превышает общую сумму дивидендных выплат прошлого года – 1,3 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах

«Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек

Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами

Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию

Власти пытались отобрать у создателей суперкомпьтерного «железа» «Ангара» 400 миллионов, но не получили ничего

Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще