Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательства

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. №84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о проведении на территории Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли товарами»

Подписан закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Соответствующие изменения вносятся в Закон об ОЭЗ в Магаданской области.

В частности, ОЭЗ будет создана на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. Введено новое понятие ее участника. Участники ОЭЗ получают право на освобождение от налога на прибыль, льготы по таможенному оформлению товаров и применение процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ).

Также предусмотрено проведение в Калининградской области эксперимента по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, помещенных под процедуру СТЗ, посредством ЕАИС таможенных органов.

Кроме того, уточняется ряд актов, регулирующих процедуру СТЗ в России. Сформирован механизм завершения процедуры СТЗ для отходов, полученных в Калининградской области, при их вывозе на остальную территорию ЕАЭС и расширены возможности вывоза товаров, помещенных под процедуру СТЗ и изготовленных из них, с территории ОЭЗ без завершения этой процедуры.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Подписан закон, устанавливающий возможность подачи заявления в Агентство по страхованию вкладов для выплаты возмещения по вкладам в электронной форме, в т. ч. посредством Единого портала или сайта Агентства.

При дистанционной подаче заявки удостоверяющие личность документы не требуются. Для идентификации вкладчика Агентство получит необходимые сведения из ЕСИА. Установлен порядок выплаты Агентством возмещения по заявлению, поданному в электронной форме. Предусмотрена выплата в рамках национальной системы платежных карт.

Также закреплено, что средства фонда обязательного страхования вкладов направляются Агентством в т. ч. на финансирование мероприятий по выполнению им функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитных организаций. Предельный размер средств на такие мероприятия в отчетном периоде не может превышать доходы от инвестирования временно свободных средств фонда, полученных в этом периоде.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу по истечении одного года после дня опубликования закона.

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. №76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В Закон о страховых пенсиях включена норма, закрепляющая право на доставку пенсий наличными (на дому или в кассе) исключительно за организациями федеральной почтовой связи. Она начнет действовать с 1 мая 2023 г.

Закон о противодействии легализации преступных доходов дополнен нормой о том, что идентификация клиента-физлица организациями федеральной почтовой связи не проводится при почтовом переводе на сумму до 15 тыс. руб. в случае оплаты товаров, работ, услуг, использования РИД или средств индивидуализации. Исключение – возникновение у работников почты подозрений, что данная операция проводится в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма.

Кроме того, в Закон о почтовой связи внесены поправки, наделяющие Правительство правом определять федеральные организации почтовой связи, оказывающие универсальные услуги почтовой связи. Установлен запрет на реализацию госзнаков почтовой оплаты ниже их номинальной стоимости, за исключением их продажи вышеуказанным организациям.

Поправки к Закону об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России» предусматривают оптимизацию деятельности по формированию уставного капитала АО.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением отдельного положения, которое вводится в действие с 1 мая 2023 г.

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. №75-ФЗ «О внесении изменений в статью 56.2 Федерального закона «О связи»

Собственников и иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, обязали хранить в течение 3 лет на территории РФ информацию: о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений; о взаимодействии пользователей информсистем и программ для ЭВМ, функционирующих в технологических сетях связи, и об этих пользователях.

Также они должны предоставлять госорганам, уполномоченным в сфере ОРД и обеспечения безопасности РФ, вышеуказанную и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.

Состав информации, порядок ее хранения и предоставления установит Правительство.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Федеральный закон от 18 марта 2023 г. №73-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О почтовой связи»

Заново сформулированы полномочия федеральных органов исполнительной власти в области почтовой связи. Такими органами в настоящее время являются Минцифры и Роскомнадзор.

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2023 г. №413 «О проведении эксперимента по использованию электронных документов в кадровой работе отдельных федеральных органов исполнительной власти»

Он пройдет с 1 июня 2023 г. по 31 мая 2024 г.

Документы, используемые в кадровой работе, в отношении которых предусмотрено оформление на бумаге или ознакомление в письменной форме, будут создаваться в электронном виде.

Составление, подписание и хранение электронных кадровых документов без их дублирования на бумаге и ознакомление с ними будут происходить с использованием Единой информсистемы управления кадровым составом госслужбы.

Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности, документов об освобождении от замещаемой должности и увольнении, документов, приобщаемых к личному делу, а также документов, подтверждающих прохождение инструктажа по охране профессиональной служебной деятельности (охране труда), и акта о несчастном случае.

Параметры эксперимента определит Минцифры.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2023 г. №375 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2021 г. №1423 и признании утратившим силу пункта 7 изменений, которые вносятся в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Цифровые технологии производительности» в целях внедрения сервисов по повышению производительности труда Цифровой экосистемы производительности на предприятиях – участниках национального проекта «Производительность труда», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. №2037»

Средства предоставляются в целях формирования сервисов с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) и типовых решений для повышения производительности труда и уровня «цифровой зрелости», доступных предприятиям – участникам цифровой экосистемы.

Результатом предоставления средств является реализация проекта – «сформированы сервисы с использованием ММПП и типовые решения для повышения производительности труда и уровня «цифровой зрелости», доступные предприятиям – участникам цифровой экосистемы».

При нарушении условий субсидирования, средства должны быть возвращены в федеральный бюджет в объеме выявленных нарушений, а в случае недостижения результата субсидирования – в размере, определенном по специальной формуле.

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2023 г. №405 «Об утверждении Правил получения согласия, указанного в пункте 6 части 5 статьи 26 Федерального закона «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и формы согласия физического лица на размещение его биометрических персональных данных в региональном сегменте единой биометрической системы»

Установлены правила получения согласия физлица на размещение его биометрических персональных данных в региональном сегменте единой биометрической системы (ЕБС), на передачу его биометрии в систему из ее региональных сегментов, на обработку таких данных в ЕБС, а также согласия на обработку персональных данных и биометрии для проведения аутентификации.

Согласие предоставляется в форме электронного документа с использованием регионального мобильного приложения ЕБС. Оно направляется оператору системы в том числе с использованием СМЭВ не позднее дня передачи биометрии в ЕБС.

Утверждена форма согласия физлица на размещение его биометрии в региональном сегменте ЕБС.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 г. и действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2023 г. №469 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. №860»

На 1 год (до 30 марта 2024 г.) продлен эксперимент по повышению уровня защищенности госинформсистем ФОИВ и подведомственных им учреждений. Скорректирован порядок его проведения.

В частности, к целям эксперимента дополнительно отнесены: оценка уровня защищенности ГИС и их компонентов в рамках создания (развития) единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»; устранение выявленных в ГИС недостатков (уязвимостей).

Постановление Правительства РФ от 9 марта 2023 г. №367 «О внесении изменений в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»

Закрепляются новые полномочия Минцифры в части функционирования единой биометрической системы, обработки персональных данных, идентификации и аутентификации.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 июля 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2023 г. №359 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №1703»

В связи с принятием Закона о Единой биометрической системе скорректирован порядок предоставления в МВД и ФСБ содержащейся в ней информации.

В запросе можно указывать идентификатор сведений о физлице из иной информсистемы, помимо единой системы идентификации и аутентификации.

Установлен порядок направления данных оператором регионального сегмента ЕБС. Он начнет действовать с 1 июня 2023 г.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2023 г. №351 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Первый канал» на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей»

Уточнено, что результатом предоставления АО «Первый канал» субсидии является количество часов оригинального вещания в текущем финансовом году отечественного аудиовизуального контента. Определены характеристики этого результата. Сокращен перечень документов для получения средств.

Предусмотрен мониторинг достижения результата предоставления субсидии. Его будет проводить Минцифры.

Определен порядок расчета размера средств, которые нужно вернуть при недостижении результата.

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2023 г. №333 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №1288 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Обновлены правила организации проектной деятельности в Правительстве РФ. В частности, появились положения, посвященные онлайн-мониторингу и управлению рисками при реализации проектов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Распоряжение Правительства РФ от 18 марта 2023 г. №630-р

В частности, предусмотрено заключение соглашения между АО «Росинфокоминвест», РФРИТ и Минцифры о контроле целевого использования РФРИТ пожертвованных АО денежных средств с момента их передачи. На 7 апреля 2023 г. перенесены корпоративные мероприятия по ликвидации АО.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 марта 2023 г. «На Госуслугах можно заполнить заявление на запись в первый класс»

Родители могут заранее заполнить на Едином портале госуслуг заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Приемная кампания стартует не позднее 1 апреля. Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня. В любую другую – с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление придет в личный кабинет.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 15 марта 2023 г. №МП-П11-070-17504 «О рассмотрении обращений субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц в сфере информационных технологий»

Программы для ЭВМ и баз данных доводятся до конечного пользователя традиционным способом (реализация на материальных носителях) и в электронной форме (реализация электронных экземпляров, предоставление удаленного доступа через интернет, путем удаленного терминального доступа и доступа к программным интерфейсам).

Например, практикуется предоставление удаленного доступа к собственным или заказным программам для ЭВМ и к программам для ЭВМ иных правообладателей, функционирующим в режиме веб-служб, т.е. доступным по сети и идентифицируемым уникальным веб-адресом информсистемы со стандартизированными интерфейсами. При этом такой доступ осуществляется в том числе через Интернет. Получая доступ к программе для ЭВМ, размещенной на удаленно находящемся сервере, пользователь начинает ее эксплуатировать, при этом контроль над экземпляром программы для ЭВМ сохраняется за лицом, предоставившим удаленный доступ.

Однако независимо от того, насколько конечный пользователь физически контролирует экземпляр программы для ЭВМ, в отношении нее применяются общие подходы, касающиеся их жизненного цикла и сопровождения.

Доходы от оказания услуг по сопровождению программ для ЭВМ включаются в долю доходов, дающих право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженного тарифа страховых взносов только применительно к собственным и заказным программам для ЭВМ.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2023 г. №08-21179 «О рассмотрении обращения»

Роскомнадзор разъяснил, что к деятельности иностранных лиц по обработке персональных данных российских граждан, действующих по поручению российского оператора, применяются требования Закона о персональных данных.

Обязанность получения от органов власти иностранного государства, иностранных лиц, которым планируется трансграничная передача персональных данных, сведений по вопросам обработки данных, а равно проведение оценки соблюдения такими иностранными лицами конфиденциальности и обеспечения безопасности сведений при их обработке отнесена к исключительной компетенции оператора.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 2 марта 2023 г. №07-16976 «О рассмотрении обращения»

До 1 января 2025 г. законодательство в области связи применяется на территории ДНР с учетом особенностей, установленных Правительством.

До 31 декабря 2023 г. деятельность можно вести на основании выданных госорганами Украины или официальными органами этих территорий и действующих по состоянию на 5 октября 2022 г.: лицензий на оказание услуг связи; актов о присвоении (назначении) радиочастот и (или) радиочастотных каналов; актов о выделении ресурса нумерации.

Особенности организации и осуществления в ДНР в 2023-2026 гг. госнадзора и муниципального контроля в области связи могут устанавливаться Правительством.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 марта 2023 г. «Вниманию российских организаций, использующих иностранные сервисы»

С 1 марта 2023 г. вступил в силу запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров. Роскомнадзор сообщил, какие сервисы могут быть отнесены к таковым по состоянию на 1 марта 2023 г. Всего их 9, среди них – Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Viber, WhatsApp.

Российским организациям нужно учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности.