«Базальт СПО» и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве и синхронизировали свои дорожные карты, чтобы эффективнее помогать заказчикам обеспечивать технологический суверенитет в сфере ИТ.

В рамках стратегического партнерства «Базальт СПО» и ГК Softline планируют ежегодно увеличивать на 50% число совместных проектов на российском рынке, к 2025 г.

сертифицировать 300 сотрудников ГК Softline по продуктам «Базальт СПО», последовательно наращивать число совместных активностей в продажах, а также разработать и внедрить механизм, обеспечивающий максимальный приоритет обработки заказов и обращений.

«Мы успешно сотрудничаем с ГК Softline более 10 лет, вместе достигли высокого уровня экспертизы. Соглашение о стратегическом партнерстве – это качественно новая веха в совместной работе. Цель обновлений – максимально эффективно удовлетворять возросший массовый спрос на инфраструктурные решения и технологические стеки на основе операционных систем «Альт», – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Мы включили ГК Softline в когорту стратегических партнеров как компанию, которая едина с нами в глубинном понимании «технологического суверенитета». ГК Softline не только качественно выполняет работы по интеграции технологических стеков на ОС «Альт» в ИТ-инфраструктуру заказчиков, но и обладает уникальной экспертизой по продуктам «Базальт СПО». Крайне важно, что компания служит для нас надежным каналом обратной связи с рынком для дальнейшего развития ОС «Альт».

Специалисты вендора помогут партнёру в продвижении и продажах ОС «Альт», примут участие в презентациях продуктов для заказчиков, будут консультировать и оказывать техническую поддержку на этапе развертывания продуктов в рамках демонстраций и пилотных проектов, помогать в тестировании ПО.

Компании также намерены синхронизировать активности в сфере маркетинговых коммуникаций. Запланирована обширная маркетинговая деятельность различных форматов, позволяющая на каждом из этапов взаимодействия информировать рынок о преимуществах ОС «Альт», а также о совместных успехах и сильных сторонах друг друга.

Заказчики могут приобрести ОС семейства «Альт» не только у представителей ГК Softline, но и на облачной платформе Softline.market. Сейчас по модели подписки доступны ОС –«Альт СП» со встроенными средствами защиты, «Альт Сервер», «Альт Сервер Виртуализации», «Альт Рабочая станция» и «Альт Образование».

С помощью российских ОС «Альт» ГК Softline более 10 лет помогает клиентам обеспечивать необходимый уровень защиты и технологический суверенитет корпоративной ИТ-инфраструктуры. Группа компаний успешно внедрила ОС в крупных нефтегазовых предприятиях, финансовом и транспортном секторе, образовательных учреждениях и многих других.

«Мы видим большие перспективы в нашем стратегическом партнерстве – с помощью продуктов «Базальт СПО» мы уже решаем задачи как государственных организаций, так и бизнеса и планируем еще больше углублять свою экспертизу по продуктам партнера. Мы уверены в надежности и безопасности продуктов вендора и будем внедрять «Альт» в нашу собственную инфраструктуру в качестве альтернативной операционной системы. Кроме того, наши инженеры, архитекторы и менеджеры будут сертифицированы вендором после прохождения обучения по продуктам «Базальт СПО», – отметил Андрей Благоразумов, вице-президент ГК Softline.

Семейство «Альт» включает линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Эту программную платформу «Базальт СПО» развивает более 20 лет. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает создание самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team – международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.