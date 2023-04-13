CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля

26 апреля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» российский BI-вендор «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений». Среди спикеров и участников мероприятия – ИТ-директора, директора по цифровой трансформации, руководители финансового блока крупнейших российских компаний из разных отраслей, топ-менеджмент ведущих ИТ-компаний, эксперты со стороны госсектора, СМИ.

Foresight Day’2023 – это самое масштабное мероприятие года от вендора «Форсайт». Основная цель конференции – систематизировать опыт по внедрению российского ПО и доказать, что сегодня энергию изменений мы можем генерировать за счет объединения усилий и надежного партнерства.

Ключевое событие Foresight Day – круглый стол «Время для роста экспертизы по российским решениям». Крупные компании и ведущие интеграторы представят свой взгляд на ИТ-рынок России в условиях жестких ограничений, с точки зрения технологий, ресурсов и вариантов развития. Заказчики поделятся своими принципами выбора BI-платформы, расскажут о том, какие задачи они решали в течение 2022 года и какие получили результаты.

В программе Foresight Day – четыре тематических потока:

  • В рамках сессии «На волне перемен: новая 10 версия платформы «Форсайт» эксперты вендора расскажут о том, что нового появилось в продукте «Форсайт. Аналитическая платформа» и как новая версия позволяет решать задачи Enterprise BI в импортонезависимом окружении.
  • Возможности мобильных решений для крупных корпоративных заказчиков будут представлены на сессии «Корпоративная мобильность: повышение надежности бизнес-процессов».
  • Сессия «Бизнес аналитика. Новый опыт на базе продукта «Форсайт, Аналитическая платформа» будет посвящена внедрениям 2022 года в области сбора, анализа, визуализации данных на базе флагманского продукта компании «Форсайт».
  • В рамках сессии «Примеры внедрения CPM-инструментов на базе российского ПО» о своих разработках в области внедрения систем бюджетирования и управления инвестициями расскажут заказчики и партнеры российского BI-вендора.

На демозоне участники мероприятия смогут ближе познакомиться с 10-й версией флагманского продукта «Форсайт. Аналитическая платформа», изучить возможности мобильных решений «Форсайт» и Self-Service системы FlyBI. Также на демозоне партнеры расскажут о своем опыте работы с продуктами «Форсайт» и продемонстрируют различные отраслевые кейсы и примеры решения задач в области бюджетирования, инвестиционной деятельности, формирования отчетности, работы с данными.

Познакомиться с программой конференции «Foresight Day’2023. Энергия изменений» и оставить заявку на участие вы можете на сайте мероприятия.

Токен: Pb3XmBtzt86kfZk2sDQ7DZ8kHwmBDF3uTppARpLРекламодатель: ООО "Форсайт"ИНН/ОГРН: 7715841300/1107746991296Сайт: https://www.fsight.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год

Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов

Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда

Intel продала бизнес по производству серверов

Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля

«Мегафон» оспорит санкции со стороны США

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще