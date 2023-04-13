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Клиентам X-Com доступно оборудование торговой марки Nerpa

X-Com предложила клиентам оборудования под брендом Nerpa.

Продукция Nerpa производится на мощностях OCS в сотрудничестве с мировыми ИТ-гигантами. Модельный ряд представлен серверами архитектуры x86, гибридными и all-flash-системами хранения данных, кабельным и беспроводным сетевым оборудованием, а также компьютерами для решения различных задач, ноутбуками и моноблоками.

Стандартная гарантия на всё оборудование составляет 1 год с возможностью продления сервисными пакетами до 3 лет. Заказчикам доступны более 200 авторизованных сервисных центров по всей стране. Собственная сервисная служба обеспечивает первый и второй уровни технической поддержки клиентов.

В рамках сотрудничества X-Com планирует поставлять и применять в проектной деятельности весь ассортимент оборудования Nerpa.

Заказчикам X-Com доступны различные финансовые инструменты, включая лизинг, кредитные линии, отсрочка платежа. Для укрепления позиций бренда на российском рынке планируется реализация ряда совместных маркетинговых инициатив.

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