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На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи

На конференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи.

Программно-определяемая сеть – это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на центральный производительный контроллер, управляющий соединением через различные физические каналы одновременно без участия специального технического персонала на местах.

«Применяя решение SD WAN, клиент существенно экономит в расходах на корпоративную сеть, получает возможность централизованного управления всеми маршрутизаторами и удобной балансировки нагрузки между каналами связи. При этом для всех сегментов сети имеется возможность применения единой системы безопасности», – объясняет Сергей Козерод, Директор по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке АО «Компания ТрансТелеКом».

На конференции Сергей Козерод расскажет о том, как программно-определяемые сети связи позволяют минимизировать капитальные затраты, централизовать управление корпоративной ИТ-инфраструктурой и обеспечить провайдеронезависимость, что особенно важно для компаний с географически распределенной структурой.

Токен: Pb3XmBtzt9C5rJFY4ZkPiVtC28JgrAEtsaQRzjYРекламодатель: АО "Компания ТрансТелеКом "ИНН/ОГРН: 7709219099/1027739598248Сайт: https://company.ttk.ru/

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