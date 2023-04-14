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Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы

Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО.

Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль.

Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; технические средства в составе ПАКа должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной продукции или реестр российской промышленной продукции. Другой вариант — предоставить информацию о том, что они разрабатываются в России и обслуживаются в российских сервисных центрах; для ПАКов в сфере информационной безопасности необходимы лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ

Заявки рассматривает экспертный совет при Минцифры.

Также в реестре теперь можно указать, что ПО относится к сфере искусственного интеллекта. Это даёт компаниям, которые его внедряют, льготы при уплате налогов.

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