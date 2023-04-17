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Axenix и Navicon будут развивать отечественный софт бизнес-аналитики

Консалтинговая технологическая компания Axenix (ранее – Accenture в России) и системный интегратор и разработчик Navicon объявили о начале сотрудничества.

На первом этапе партнерства Axenix начала применять систему аналитики «Дельта BI» от Navicon. Все данные по ключевым бизнес-метрикам Axenix будут отображаться на динамических дашбордах в режиме близком к реальному времени. Это позволит увеличить скорость принятия решений для эффективного развития бизнеса. Далее компании планируют совместно продвигать импортонезависимое ИТ-решение «Дельта BI» среди российского бизнеса.

Отечественному бизнесу «Дельта BI» поможет сохранить привычный уровень аналитики на уровне продуктов Power BI, Qlik, Tableau. Благодаря self-service-инструментам сотрудники даже без глубоких технических навыков смогут использовать интеллектуальные инструменты платформы для принятия взвешенных решений.

«Мы хотим продолжать использовать в компании высокий уровень аналитики, к которому привыкли наши сотрудники за годы работы на технологиях от мировых ИТ-лидеров. На текущий момент «Дельта BI» удовлетворяет большинству запросов бизнес-пользователей компании Axenix, также система прошла этапы пилотирования и сейчас готовится к внедрению на уровне руководства и операционного менеджмента. Полученный опыт поможет нам лучше понимать потребности наших заказчиков при миграции с иностранных BI-систем и предлагать им комплексные решения по замене таких решений», — сказала Анастасия Остапенко, руководитель центра компетенций BI Axenix.

«Мы ценим возможность развивать продукт с поддержкой такой опытной консалтинговой команды, как Axenix. Наше сотрудничество позволит еще большему числу российских компаний в сжатые сроки выстроить стабильную и надежную аналитическую инфраструктуру, независимую от глобальных ИТ-вендоров», — отметила Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

Общая стратегия компаний позволит предлагать сервис в области бизнес-аналитики и расширять присутствие на рынке BI.

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