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Стать директором компании, в которой работает, мечтает каждый третий программист

Возглавить компанию, в которой они работают, чаще всего мечтают разработчики ПО и инженеры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россиян, мечтающих о кресле гендира, за два года не стало меньше (24% в 2021 г. и 26% сегодня). Причем карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин: стать директором компании-работодателя мечтают 33 и 17% из них соответственно. Россияне, зарабатывающие от 80 тыс. руб. в месяц, мечтают стать руководителем своей компании в два раза чаще респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. (31 и 16% соответственно). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих руководить компанией, в которой работают, среди программистов (32%) и ИТР (29%). О посте директора также мечтают по 27% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтающих стать руководителем компании — среди секретарей (9%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (по 11%).

За два года число желающих возглавить компанию-работодателя больше всего выросло среди врачей (+12 процентных пунктов), учителей (+9 п.п.) и водителей (+8 п.п.).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 465

Время проведения: 22 марта-14 апреля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов

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