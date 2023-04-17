VK внедрила политику в области устойчивого развития

VK приняла политику по устойчивому развитию компании. Документ объединяет принципы VK в сфере ESG — экологического, социального и корпоративного управления.

«Разработав политику в области устойчивого развития, мы систематизировали деятельность, которую VK ведет с 2013 г. Документ объединяет все инициативы компании в области ESG, делая работу VK в этом направлении более прозрачной для всех аудиторий — от пользователей и сотрудников до партнеров и акционеров», — сказала менеджер по устойчивому развитию VK Ксения Топоркова.

Политика подробно описывает подходы, применяемые в VK по трем направлениям, входящим в понятие «устойчивое развитие» (ESG): экология, социальная ответственность и корпоративное управление.

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду компания внедряет модели ответственного природопользования. В частности, VK разработала и внедрила собственное решение VK HR Tek, позволяющее перейти на кадровый электронный документооборот и отказаться от обмена бумажными копиями. В 2022 г. сервис стал доступен другим компаниям.

В политике отражено участие VK в развитии благотворительности в России через сервис «Добро Mail.ru» и собственный фонд «Код добра». Сервис и фонд помогают пользователям и компаниям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делают благотворительность проще и доступнее. Сейчас на «Добре Mail.ru» 247 фондов и более 3340 успешно завершенных проектов по сбору помощи.

Еще один важный элемент политики — повышение цифровой доступности продуктов и сервисов VK. В конце 2022 г. мобильные приложения «Почты Mail.ru» и «Одноклассников» получили сертификат инклюзивного проекта Everland, подтверждающий их доступность для незрячих пользователей.