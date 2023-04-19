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Россияне стали чаще покупать мебель в интернете

В I квартале 2023 г. россияне стали чаще покупать мебель в интернет-магазинах. По России в целом доля онлайн-заказов выросла на 9% к I кварталу 2022 г., по Москве — на 10%. Стало больше покупок на суммы от 80 до 100 тыс. руб., от 50 до 80 тыс. руб. и от 30 до 50 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики финтех-компании ««ЮMoney»» и телеграм-ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Москвичи на 10% чаще покупают мебель онлайн

Телеграм-ресурс «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» проанализировал онлайн-спрос на российскую мебель в регионах и Москве. С января по март 2023 г. жители России покупали мебель в интернете на 9% чаще, чем в I квартале 2022 г. Траты стали рациональнее и обдуманнее, сильно сократилось количество импульсивных покупок. Это сказалось на среднем чеке: он снизился на 23% и составил 22 690 руб.

У москвичей доля покупок мебели в интернете выросла чуть больше — на 10%. Средний чек стал на 20% меньше, чем год назад, и составил 23 350 руб.

Эксперты «Чек индекса» отмечают, что цены на мебель продолжают колебаться из-за параллельного импорта. По сравнению с весной 2022 г., когда в этой категории наблюдался повышенный спрос, в 2023 г. средний размер трат ожидаемо снизился.

Интернет-магазинов с мебелью стало на 6% больше

Пользователи стали реже покупать дорогую мебель, что повлияло на средний чек. В первом квартале этого года количество продаж мебели в ценовом сегменте от 100 до 500 тыс. руб. снизилось на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля покупок стоимостью от 80 до 100 тыс. руб., от 50 до 80 тыс. руб. и от 30 до 50 тыс. руб. немного выросла.

«В российском мебельном бизнесе немало возможностей для замещения импорта. Это может стать драйвером развития российских производителей — и существующих, и новых. Уход нескольких иностранных сетей освободил часть мебельной ниши, и это играет на руку в первую очередь крупным российским ритейлерам. В марте мы видим рост числа интернет-магазинов, продающих мебель через «ЮKassa», на 6% относительно февраля. Число покупок увеличилось на 11%, а обороты платежей — на 16%», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

По его словам, анализ платежей за 2022 г. показал, что мебельный рынок начал постепенно стабилизироваться в июле 2022 г. По сравнению с июнем 2022 г. количество покупок выросло на 7%, а обороты — на 3%. В ноябре 2022 г. рост к октябрю 2022 г. составил уже 24% и 22% соответственно.

Растет спрос на дизайнерскую мебель

Российский рынок мебели продолжает развиваться. Отечественные производители осваивают новые ниши, разрабатывают новые коллекции, внедряют новые технологии, улучшают коммуникации с потребителем. Важный фактор роста — наращивание экспорта на азиатский и европейский рынки. Заметен спрос мебельных компаний на дизайнеров.

«В последние годы в России появляется больше дизайн-отделов и мебельных компаний с собственными цехами и полным циклом производства — от конструирования до сборки. Средняя зарплата дизайнера мебели — около 61 тыс. руб.. Она может доходить до 500 тыс. руб. — все зависит от профессионального опыта. Сегодня для развития мебельных дизайнеров в России есть все: возможность обучаться в профильных вузах, большое количество литературы, мастер-классов и курсов, профессиональных сообществ. Спрос на таких специалистов будет расти», — отметила Светлана Круталевич, дизайнер интерьера, член Союза дизайнеров России и творческого Союза художников России, преподаватель кафедры Дизайн среды РГУ им. А. Н. Косыгина.

По словам Светланы Круталевич, сейчас на российском рынке труда представлено более 2000 вакансий дизайнеров мебели, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге.

«Тенденции в дизайне мебели отвечают запросам на изменения в условиях среды и пространства. Рынок демонстрирует тренд на малогабаритные квартиры, поэтому меняется функционал мебели: растет спрос на различные виды мебели-трансформера, которая позволяет интегрировать рабочее место в жилую зону», — сказала Светлана Круталевич.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания России. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney», лидер среди специализированных платежных сервисов («РБК Исследования рынков», 2021 год). «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «Юмани».

«Чек индекс» анализирует обезличенные агрегированные данные «Платформы ОФД» с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале «Чек индекс» регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, основанные на агрегированных обезличенных данных ОФД.

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