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В «Рексофт» назначен заместитель исполнительного директора по трансформации бизнеса

Группа компаний «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о назначении Марии Архиповой заместителем исполнительного директора по трансформации бизнеса «Рексофт». До присоединения к команде «Рексофт» она руководила центром отраслевой экспертизы «SAP СНГ».

«С начала 2022 г. группа «Рексофт» серьезно растет. Мы создаем лидирующего игрока на рынке ИТ-трансформации. Только за прошлый год в компетенциях «Рексофт» появились практики стратегического консалтинга, промышленной автоматизации и автоматизации горнодобывающей отрасли, значительно расширено направление работы с данными и облачными платформами. Все эти направления опираются на подразделение заказной разработки, традиционной для «Рексофт». Такое масштабирование требует нового подхода к построению бизнес-процессов в целом. Идет большой процесс трансформации бизнеса, где компетенции и экспертиза Марии Архиповой уже демонстрируют положительные результаты», – сказал Евгений Минеев, исполнительный директор группы компаний «Рексофт».

«Задачи трансформации бизнеса давно находятся в контуре моих профессиональных интересов. За время работы в российском представительстве SAP я занималась трансформационными проектами в разных отраслях – финансовой, ритейле, ИТ и др. Теперь у меня есть возможность предложить лучшие практики для трансформации группы «Рексофт». Успешная трансформация подразумевает эффективные бизнес-процессы, которые гармонизируют новые и традиционные направления бизнеса и дают синергетический эффект», – сказала Мария Архипова, заместитель исполнительного директора по трансформации бизнеса группы компаний «Рексофт».

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