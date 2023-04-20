Перезагрузка по-тотальному: как команда Wone IT обеспечила бесперебойную работу всемирного проекта «Тотальный диктант»

8 апреля состоялся двадцатый Тотальный диктант, в котором приняли участие почти полмиллиона человек. Акция объединила русскоязычных пользователей из 700 городов, 43 стран и шести континентов. Несмотря на масштаб географии диктант прошел практически без сбоев: технологический базис проекта был подготовлен к большим нагрузкам.

Об акции

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в формате привычного диктанта, которая проводится в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности и знакомства с современной отечественной литературой. Первая акция «Тотальный диктант» прошла в Новосибирском государственном университете 11 марта 2004 года. С тех пор проект стремительно рос, год от года увеличивая количество участников и расширяя географию.

Автор текста выбирается из числа современных писателей – он готовит оригинальный текст специально для акции. Любой участник может присоединиться к акции в очном или онлайн формате на сайте проекта. Диктовать тексты приглашают звёзд культуры, спорта, образования, а также преподавателей школ и вузов. Организатор мероприятия − Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Про задачу

До начала 2023 года технологическая составляющая проекта обеспечивалась несколькими подрядчиками, каждый из которых отвечал за определенную часть работ. Один исполнитель разрабатывал, верстал и вносил изменения на сайт, другой – обеспечивал инфраструктурную поддержку, третий – подключал e-mail рассылку и т. д. Инфраструктура в формате as a service предоставлялась облачной платформой Yandex Cloud.

В феврале 2023 года в преддверии очередной ежегодной акции «Тотальный диктант» (традиционно проводится в апреле) заказчик, по рекомендации представителей Яндекс.Облака, обратился в компанию Wone IT. Необходимо было навести порядок в технологическом базисе, чтобы обеспечить бесперебойную работу всего проекта. Ожидался колоссальный наплыв пользователей в день акции, которые одномоментно будут участвовать в онлайн-диктанте, а также накануне, когда станет доступна регистрация на очные площадки.

С момента включения Wone IT в проект в качестве ключевого ИТ-партнера «Тотального диктанта» до самой акции оставалось полтора месяца.

Много исполнителей – много проблем

Ежегодно организаторы проекта сталкивались с теми или иными нарушениями в работе сайта в день проведения акции, что критически сказывалось на репутации проекта. При этом предсказать, что именно пойдет не так, было практически невозможно: из строя мог выйти любой из технологических компонентов – от почты до сервера. Сложности в работе были связаны, в первую очередь, с отсутствием единого управления и координации между исполнителями (с некоторыми из них сотрудничество уже не поддерживалось).

Чтобы преодолеть «лоскутный» подход и вытекающие из него проблемы, Wone IT необходимо было замкнуть на себе все виды работ и начать действовать в режиме одного окна, аккумулируя в своих руках весь диапазон ИТ-задач. Новому исполнителю предстояло в сжатые сроки произвести «ремонт» составляющих и обеспечить комплексную поддержку сайта. Требовалось настроить сайт таким образом, чтобы в «час пик» он работал идеально и выдержал любые нагрузки.

Решение: меняем архитектуру – обеспечиваем масштабирование

Проанализировав инфраструктурный контур «Тотального диктанта», эксперты Wone IT пришли к выводу, что в рамках текущей архитектуры решить поставленную задачу практически невозможно. И сам сайт, и база данных размещались на одном единственном облачном сервере, а значит масштабирование можно было обеспечить только за счет увеличения его мощности. Если же сервер не справлялся с пиковыми нагрузками, сайт «ложился» вместе с ним. К тому же аренда машины повышенной мощности была экономически невыгодна, так как наплыв посетителей и связанные с ним повышенные нагрузки на сервер происходят всего один раз в году, а оплачивать услугу некоммерческому проекту приходилось круглый год. Помимо двух недель в апреле (неделя регистрации, день диктанта и неделя для проверки результатов) на сайт приходит не более 2–3 тысяч пользователей ежедневно.

Решение, предложенное Wone IT, предусматривало принципиально иной подход к поддержке ресурсов. Специалисты компании сделали несколько копий сайта и разнесли их по разным виртуальным машинам, при этом базу данных, а также все графические изображения (сканы, сертификаты и т. д.) вынесли на отдельные диски. По сути, была создана новая архитектура решения, которая позволила дублировать работу сайта и перераспределить ключевые ИТ-ресурсы проекта: если на одной из серверных машин происходил сбой, нагрузка перебрасывалась на другие. Перестройка позволила оптимизировать инфраструктуру, свести ее к минимуму и платить за дополнительные мощности только в момент пиковых нагрузок.

Вся дополнительная инфраструктура была также арендованы на платформе Yandex.Cloud. Для заказчика принципиально важно, что эта платформа большое внимание уделяет вопросам безопасности и конфиденциальности данных и выполняет все требования, установленные законодательством. В этомоблаке реализованы все меры по защите персональных данных в соответствии с требованиями к первому уровню защищенности (152-ФЗ и приказ ФСТЭК №21).

Как навести порядок в функционале при отсутствии технической документации

При погружении в проект выяснилось, что практически вся техническая документация по сайту у заказчика отсутствует: портал был построен на платформе 1С-Битрикс, но описания функционала предыдущие исполнители не предоставили. Эксперты Wone IT получили в свое распоряжение только регламент работы сайта в день диктанта.

«Мы видели структуру сайта, но не понимали, какой блок за что отвечает, какие у него функции, как что включается и выключается. Это существенно тормозило корректировки и исправление ошибок. По сути, перед нами был «черный ящик», в работе которого нам предстояло разобраться без всякого путеводителя – практически наощупь», – рассказал Владимир Волков, руководитель практики заказной разработки, Wone IT.

Более того, две имеющиеся версии сайта – тестовая и продуктовая – отличались функционалом и не были синхронизированы между собой. Изменения в них вносились несогласованно, иногда корректировки обнаруживались в одной версии, но не дублировались в другой. Такая рассогласованность в совокупности с отсутствием «авторов» существенно тормозила процесс устранения ошибок: определить кто, когда и зачем произвел то или иное действие было практически невозможно.В итоге ИТ-консультантам пришлось оперативно изучать работу сайта и его сервисов изнутри и заново описывать всю систему. Анализ функционала выявил ряд важных проблем. Так, например, не работала авторизация пользователей через соцсети, и эту ошибку, как и многие другие, пришлось оперативно исправлять на ходу. Еще одна проблема была связана с работой почты. И корпоративная почта, и почта для пользователей на сайте totaldict.ru были организованы через бесплатный сервис Gmail, у которого есть лимит по отправке сообщений − до 2000 писем в день. Но для периода регистрации, когда на сайт заходят десятки тысяч пользователей ежедневно, этого недостаточно. Из-за имеющихся ограничений многие потенциальные участники могли не получить подтверждений своей регистрации для участия в акции.

Эксперты Wone IT синхронизировали обе версии сайта, исправили функциональные баги, настроили отправку сообщений и многие другие важные для работы проекта процессы. На время диктанта был подключен платный безлимитный почтовый сервис, после чего почта в целях оптимизации бюджета проекта была снова переведена на бесплатный ресурс.

«Час пик» − работа без сбоев

8 апреля 2023 прошел юбилейный двадцатый «Тотальный диктант». В этот день сайт totaldict.ru посетило около 130 тысяч уникальных пользователей. Общее время акции составило 15 часов (четыре онлайн-диктанта проходили в 8-00,11-00,14-00 и 23-00 по московскому времени), и все это время была необходимость поддерживать стабильную работу основной платформы проекта. В течение десяти дней до самого события, в период регистрации на портал ежедневно заходили порядка 30–40 тысяч потенциальных участников. Аналогичный наплыв наблюдался и в течение недели после – участники возвращались на сайт узнать результаты и получить сертификаты.

В течение всей акции Wone IT осуществляла поддержку сайта, оперативно реагировала на любые возникающие по ходу дела сложности и производила дополнительные настройки. Никаких существенных технологических сбоев за весь период акции не возникло. Однако, по мнению, и исполнителя, и заказчика проекта, поле для деятельности еще есть.

«Нам физически не хватило времени, чтобы довести портал до совершенства, поэтому мы приоритезировали все имеющиеся у проекта задачи, чтобы за полтора месяца успеть решить основную – провести Тотальный диктант без сбоев. Сейчас мы получили реальные цифры по работе системы, данные мониторинга, и сможем продолжить настройку системы», – поделился планами Владимир Волков, руководитель практики заказной разработки, Wone IT

«В процессе подготовки к акции мы получили уникальный опыт сотрудничества с высоко профессиональным, ответственным и отзывчивым исполнителем. Должен признаться, такого опыта у нас ранее не было, поэтому изначально мы несколькскептически относились к возможности быстро и качественно навести порядок в нашем технологическом хозяйстве и еще и за вменяемые деньги. Но в процессе работы наше недоверие абсолютно улетучилось. Команда Wone IT внимательно относилась ко всем нашим запросам, тут же их отрабатывала, действовала слаженно и четко. В итоге впервые за долгие годы мы провели Тотальный диктант практически безупречно и поняли, как действовать дальше, чтобы довести нашу ИТ-систему до совершенства», – рассказал Вячеслав Беляков, руководитель проекта «Тотальный диктант».