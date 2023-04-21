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Anserem расскажет об автоматизации сквозных процессов в крупных компаниях с помощью технологий Low-code

Множество компаний убедились на своем опыте — автоматизация лишь одного отдела в компании оказывается не такой эффективной, как указывалось разработчиками программного продукта. Дело в том, что эта автоматизация должна быть сквозной, что позволит различным отделам работать в едином информационном поле.

Как вести проекты автоматизации, когда задействовано несколько подразделений компании?

В какой момент проявляются все преимущества LOW-CODE И NO-CODE систем, а когда эти системы не дают никакого выигрыша?

Ответит на эти вопросы и поделится опытом реализации проектов по внедрению Low-code систем Данил Суворов, руководитель проектов компании Anserem.

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25 апреля на конференции LOW-CODE И NO-CODE: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ эксперт подробно расскажет, как компания Ансерем автоматизирует сквозные процессы и какие подводные камни встречаются на пути.

Также Anserem выступает партнером мероприятия. Их команда ждет всех пообщаться на стенде, продемонстрировать демо и провести консультацию.

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