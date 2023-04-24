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SimpleOne и «Обит» стали партнерами по распространению ITSM- и ESM-решений в российских компаниях

К числу партнеров российского разработчика платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne присоединился оператор ИТ-решений «Обит». В рамках соглашения о сотрудничестве специалисты «Обит» будут осуществлять работы по внедрению и техническому сопровождению решений SimpleOne на предприятиях заказчиков.

В приоритете партнерского соглашения SimpleOne и «Обит» — помочь российским компаниям мигрировать в сжатые сроки на качественное отечественное ПО, а также предоставлять клиентам услуги в области цифровой трансформации с высоким уровнем качества и производительности.

Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процессы оказания услуг в сервисных подразделениях компании (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д.). Решения SimpleOne ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса.

ITSM-система и ESM-платформа SimpleOne соответствуют требованиям «Обит» к ИТ-продуктам автоматизации сервисных процессов: высокая скорость внедрения, легкость кастомизации, интеграция со сторонними корпоративными приложениями, удобный интерфейс, сокращение затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры.

«В текущих условиях российский бизнес как никогда заинтересован в повышении операционной эффективности и управляемости. Ограничение доступа к западным технологиям усложнило эти задачи, и потому мы находимся в постоянном поиске сильных отечественных игроков, способных предложить качественную альтернативу привычным решениям. Мы рады, что в части автоматизации бизнес-процессов мы нашли такого партнера в лице компании SimpleOne и теперь можем совместно реализовывать проекты по повышению технологической устойчивости наших клиентов», — сказал Михаил Телегин, руководитель коммерческого департамента «Обит».

«Мы рады приветствовать коллег из «Обит» в числе наших партнеров. Наше сотрудничество позволит предоставлять качественные решения для автоматизации сервисных процессов и оказания цифровых услуг большему количеству клиентов. Уверены, что совместная работа с «Обит» будет способствовать цифровизации российских компаний и повышению их конкурентоспособности на рынке», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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