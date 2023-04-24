В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ

ИТМО запускает дистанционную магистерскую программу «Химический софт». Это первая программа в стране, где готовят профильных специалистов, использующих ИТ-технологии для решения задач химии, биотехнологии, медицинской диагностики, фармацевтики, здравоохранения. Выпускники смогут работать в компаниях-производителях оборудования и умных систем для химических производств и лабораторий. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Программа рассчитана на выпускников бакалавриата по специальностям, связанным с химией и химической технологией, биологией, биотехнологией, медициной, математикой, физикой, ИТ. Выпускники будут также обладать компетенциями в области интернета вещей, анализа и визуализации больших данных, вычислительной химии, блокчейна, искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Партнером стала платформа искусственного интеллекта в химии «Синтелли», специалисты которой будут преподавать в магистратуре, а также предлагать студентам проекты для разработки. Кроме того, Центр инфохимии ИТМО проектирует решения на стыке ИТ, роботизации и химической технологии для компаний «Агама», «Уралхим инновация» и «Вкусвилл», а выпускники работают в Danone, BIOCAD и других компаниях. Средняя зарплата выпускника – специалиста в химии и ИТ – 150-250 тыс. руб. в месяц в зависимости от опыта.

«Разработка программного обеспечения пригодится как при оптимизации синтеза жизненно важного лекарства, разработке портативных тест-систем, так и при создании завода с промышленными роботами. Сюда же относится разработка программных продуктов и интерфейсов для лабораторного и медицинского оборудования, МРТ-сканеров и хроматографов, микроскопов, масс-спектрометров и потенциостатов для сенсорных систем. Это очень востребовано в индустрии: мы получаем множество запросов от бизнеса и стартапов на таких специалистов, поэтому открыли магистратуру, которая даст ребятам все необходимые знания, умения и практику», – сказала руководитель образовательной программы, директор Центра инфохимии, профессор ИТМО Екатерина Скорб.

Студенты смогут разрабатывать масштабируемые и безопасные программные решения для любой операционной системы, браузера и устройства, объединять отраслевой опыт и новейшие достижения в области информационных технологий, чтобы предлагать индивидуальные решения и продукты, которые соответствуют потребностям и поведению их пользователей. В фокусе программы также – подключить студентов к выработке стандартов и систем сертификации в химическом программном обеспечении, которые пока слабо развиты не только в России, но и в мире.