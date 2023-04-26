Московские предприниматели смогут получить кредит под залог интеллектуальной собственности

В Москве начался пилотный проект по кредитованию предпринимателей, которые занимаются наукоемким бизнесом и развивают современные технологии. Они смогут получить займы до 50 млн руб. под залог прав на свои идеи и разработки. Программа запущена по инициативе Правительства Москвы при участии Сбербанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей. Рассчитываем, что пилотный проект даст возможность монетизировать интеллектуальную собственность и добиться еще более высоких результатов. Заявки принимаются до 31 мая», — сказала Наталья Сергунина.

К участию приглашают предприятия малого и среднего бизнеса. Им необходимо иметь регистрацию в Москве и владеть правами на интеллектуальную собственность. После подачи заявки на платформе Московского инновационного кластера i.moscow и оценки рыночной стоимости разработок компании могут получить поручительство в размере до 95% от суммы займа.

Кроме того, до 1 июня 2023 г. можно направить заявку на грант за патентование изобретений и полезных моделей. Также в столице есть сервис «Защити идеи и разработки» для фиксации своих прав на результаты интеллектуальной деятельности. Еще одна мера поддержки в этой сфере — бесплатные курсы и бизнес-тренинги для изобретателей.

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Московский инновационный кластер способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице. В состав кластера входит более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России.

Московский гарантийный фонд учрежден в 2006 г. Правительством Москвы для решения проблемы нехватки обеспечения (залога) у предприятий малого и среднего бизнеса при кредитовании. Он же выступает поручителем по кредитным обязательствам предпринимателей. В фонде работает консультационный центр, где можно узнать о действующих мерах финансовой поддержки, льготных программах и лимитах в банках.