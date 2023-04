Продолжается регистрация на Youth RIGF 2023

Продолжается регистрация на III Молодёжный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF 2023), который пройдёт 12 мая 2023 года в Цифровом деловом пространстве (Москва). Форум организован Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

Принять участие в мероприятии могут студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, недавние выпускники и все, кому интересна сфера информационных технологий и тема управления Интернетом, в возрасте до 30 лет.

Youth RIGF даст шанс пообщаться с ведущими экспертами в области IT, подискутировать о будущем Интернета, а также принять участие в работе одной из четырёх секций, где спикеры и участники обсудят наиболее актуальные тенденции развития не только Интернета, но и сферы информационных технологий в целом:

Омут даркнета: как защититься от «темных сил» всемирной паутины

«Создать нельзя скачать»: национальный контент

How deep is your fake: технологии обмана в сети

ИТ-волонтеры и инфобез: цифровые инновации на пользу общества

Отдельный интерактивный мастер-класс проведёт команда Молодёжного цифрового омбудсмена (МЦО), сформированная по итогам первого Молодежного Форума по управлению Интернетом. Он будет посвящен техникам манипуляции пользователей в Сети и как им не поддаться.

«Мы каждый год стараемся подбирать темы с учетом мнения участников наших форумов, чтобы они имели возможность задать все волнующие вопросы непосредственным экспертам в отрасли и высказать свои идеи. Задача Форума – стать мостиком между молодёжью и экспертным ИТ-сообществом», — сказал директор Центра по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко. Он добавил, что молодые люди очень активны в вопросах, касающихся развития интернета, и хотят, чтобы их голос был услышан. Такую возможность им предоставляет Youth RIGF.

Кроме того, в рамках Форума будет вручаться совместная премия Центра и МЦО «Цифровизация во благо». Цель премии – найти и наградить активных молодых людей, которые занимаются повышением цифровой грамотности у молодежи, а также защитой её прав в Сети.

Помимо этого, на Форуме пройдет церемония награждения премии «За безопасное цифровое детство» Альянса по защите детей в цифровой среде (Альянс). Премия будет присуждаться в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети» для учителей, «Взрослые и дети в Интернете» - для родителей и «Лучший юношеский проект» - для детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Youth RIGF проводится уже во второй раз и является частью Российского форума по управлению Интернетом (RIGF), который проходит под эгидой ООН. Как и в прошлом году, он пройдёт в гибридном формате.

Форма регистрация и подробная программа доступны на сайте: http://youth.rigf.ru/.