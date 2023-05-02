Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2023 года

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Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2023 г. №626 «Об утверждении Правил взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства с гражданами при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, а также при предоставлении иных услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Установлен порядок взаимодействия ГИС ЖКХ с гражданами посредством Единого портала госуслуг.

Предусмотрено информирование о сроках планового ограничения или приостановления горячего водоснабжения в помещении многоквартирного дома через личный кабинет на портале госуслуг.

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2023 г. №614 «Об утверждении особенностей внесения сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

Информация вносится образовательными организациями самостоятельно, а при отсутствии технической возможности - региональными органами. Сведения формируются в течение 20 дней после выдачи аттестатов школьникам и дипломов студентам ссузов, в течение 60 дней после выдачи документов лицам, освоившим иные образовательные программы. В реестр вносится информация о временной лицензии на образовательную деятельность.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 января 2026 г.

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2023 г. №535 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Республике Башкортостан»

Правительство РФ установило на 3 года экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Республике Башкортостан. Утверждена программа.

Планируется обеспечить условия для работы беспилотников с максимальной взлетной массой более 30 кг по наиболее востребованным и активно развивающимся направлениям: перевозка грузов с массой от 0,1 до 1500 кг; выполнение авиационных работ.

Установлено, положения каких актов не применяются в рамках экспериментального правового режима. Закреплены обязательные для соблюдения положения, если они не предусмотрены актами общего регулирования или отличаются от них.

Перечислены субъекты экспериментального правового режима, но могут присоединиться и другие.

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2023 г. №660 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям вещания второго мультиплекса на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек»

Скорректирован порядок выделения субсидий организациям вещания второго мультиплекса на оплату услуг Российской телевизионной и радиовещательной сети по трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек. В частности, уточнены требования к получателям средств, результат финансирования. Последним является количество часов телевещания в указанных населенных пунктах, определенное в соглашении о субсидировании в соответствующем году. Предусмотрен мониторинг достижения результата. Его проводит Минцифры. Определены последствия недостижения результата предоставления субсидий.

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2023 г. №628 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях был введен средний уровень реагирования, в рамках которого проводятся мобилизационные мероприятия в сфере экономики, отдельные мероприятия по территориальной, гражданской обороне и т. п.

В 2023 г. указанным регионам решено выделить субсидии на господдержку субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых граждан, пострадавших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и терактов. Будут выделены гранты на восстановление и (или) поддержание бизнеса, произведена докапитализация государственных микрофинансовых организаций для оказания поддержки субъектам МСП и самозанятым.

Определены условия предоставления средств.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2023 г. №610 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Установлены единые правила организации приема платежей через Госуслуги и региональные порталы. Предусмотрено обязательное раскрытие на сайтах органов власти и порталах информации, необходимой гражданам для совершения оплаты (о доступных способах оплаты, о наличии комиссии).

Изменения вступают в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования постановления, за исключением отдельных подожений, для которых предусмотрен иной срок.

Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2023 г. №955-р

Планируется сформировать единый перечень услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности на федеральном и региональном уровнях, а также усовершенствовать работу госинформсистем, которые предоставляют доступ к таким услугам. Предполагается интегрировать «Одно окно» с информсистемами органов власти и организаций. Будет разработана нормативно-правовая и технологическая основа для оперативного и удобного взаимодействия предпринимателей с ведомствами, в том числе в части рассмотрения обращений. Предусмотрено создание единого реестра участников внешнеторговой деятельности. Координировать работу по развитию системы будут Минэкономразвития и Российский экспортный центр.

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2023 г. №529 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов и признании утратившими силу некоторых положений актов Правительства Российской Федерации»

В России запущен новый механизм поддержки компаний, работающих в области импортозамещения лекарств, - субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по разработке отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

За счет субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Размер поддержки для реализации инновационных проектов по созданию лекарств составит от 50 до 100 млн руб. Средства можно потратить на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников. Получатели субсидии будут определены в ходе конкурсного отбора, который проведет Минпромторг.

Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (действительны при подготовке отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 5.2 и выше - версия от 18.04.2023)

Установлены правила подготовки отчетности в формате XBRL по таксономии XBRL Банка России версии 5.2 и выше для представления в ЦБ РФ. Они включают дополнительные правила и инструкции, которые необходимо соблюдать при создании файла XBRL для представления его в Банк России.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 14 апреля 2023 г. «Производители ПАК могут получить налоговые льготы»

Минцифры начинает прием заявок на включение программно-аппаратных комплексов в реестр российского ПО. Это позволит производителям претендовать на пониженные страховые взносы и нулевую ставку налога на прибыль. Перечислены требования. В реестре теперь можно указать, что ПО относится к сфере искусственного интеллекта.