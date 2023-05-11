Европейский сервис Pay Assistant для работы с фрилансерами вышел на российский рынок

Pay Assistant, европейский сервис для управления платежами и документооборотом с фрилансерами, объявил о выходе на российский рынок. Платформа позволяет предприятиям автоматизировать платежи, снизить операционные расходы и минимизировать риски при работе с удаленными исполнителями. Pay Assistant работает на рынке 4 года. За последний год оборот европейской компании составил $50 млн.

Руководителем российского представительства стал Иван Ечмаев ― предприниматель с опытом работы на российском рынке видеорекламы. В Pay Assistant он специализируется на развитии и масштабировании бизнеса. Емчаев ставит перед собой задачу вывести на российский рынок максимально удобный сервис для проектной работы, где компании смогут проводить полный цикл взаимодействия с удаленными группами исполнителей.

С ростом гиг-экономики работа фрилансеров становится все более популярной в России. Сделав выбор в пользу фрилансеров, работодатель собирает команду из необходимых специалистов под конкретный проект, ускоряя процесс выполнения задачи. Поэтому бизнесу необходимо обеспечивать работу для удаленных исполнителей в правовом поле без юридических рисков, а также управлять платежами и документацией.

Сегодня Pay Assistant работает как независимый сервис для компаний из разных отраслей и для фрилансеров. Среди самых частых клиентов платформы: ИТ-компании, СPA-агентства, онлайн-школы, службы доставки, издательские дома и копирайтерские агентства, колл-центры и маркетинговые студии. Сервис работает с большинством платежных систем — Visa, Mastercard, Qiwi, Money и другими, позволяя фрилансерам выводить средства любым удобным способом.

Возможности сервиса: автоматизация документооборота; массовая постановка задач фрилансерам; передача интеллектуальных прав интеграция системы по API; оплата выполненных задач на кабинет фрилансера; онбординг фрилансеров; вывод средств любым удобным способом для фрилансера.

«Выход на российский рынок мы рассматриваем как стратегическое решение, так как видим в нем большой потенциал для роста. В Pay Assistant мы верим, что наш сервис принесет пользу как бизнесу, так и фрилансерам в России. Уже сейчас мы можем отметить, что за время работы платформы выполнено более 1 тыс. задач. По нашим наблюдениям, чаще всего с фрилансерами сотрудничают компании из сферы ИТ (60% от клиентов), рекламы (35%) и ритейла (5%), — сказал Иван Ечмаев, руководитель российского представительства Pay Assistant. — Компании стремятся работать в соответствии с законом, поэтому автоматизированное оформление документов, без необходимости заключать несколько контрактов, значительно облегчает задачу для бизнеса и фрилансеров».