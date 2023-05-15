Аналитики Utrace: спрос на использование данных МДЛП вырос за 2022 год вдвое

Производитель систем маркировки Utrace подсчитал: спрос на ИТ-решения, которые помогают автоматически анализировать данные из ИС МДЛП, за последний год вырос в два раза. Наиболее востребованные сценарии с применением таких данных — отслеживание динамики продаж и обнаружение переливов товаров между каналами сбыта, оценка эффективности визитной активности фармпредставителей, а также прогнозирование спроса.

С 2022 г. производителям товаров, подлежащих маркировке, стала доступна полная картина их движения. Фармкомпании могут бесплатно получить из государственной ИС МДЛП информацию об объеме продаж и остатков, о регистрации товаров в системе маркировки и об их реализации вплоть до конкретной розничной точки.

Для того чтобы использовать эту возможность, производителям необходимы инструменты автоматизации. С их помощью фармкомпании могут собирать данные из ИС МДЛП, сопоставлять их с информацией из других источников и анализировать для получения инсайтов о бизнесе.

Спрос на решения, способные работать со сведениями о маркированной продукции, быстро растет. По сообщению Utrace, количество внедрений облачной платформы Utrace Analytics в фармацевтической отрасли за последний год выросло в 2 раза. Эксперты связывают такой интерес к технологии с повышением достоверности данных ИС МДЛП, а также с завершением цикла обращения несериализованной продукции на рынке.

Один из наиболее распространенных бизнес-сценариев для применения данных МДЛП — оценка визитной активности медицинских представителей, в первую очередь, в госпитальном сегменте. Сопоставив сведения из МДЛП с данными о продажах, поступивших в CRM или систему управления полевым персоналом, фармкомпания может прослеживать корреляцию между событиями, выстраивать воронку продаж и рассчитывать систему мотивации для региональных менеджеров. Помимо этого, использование данных в отсутствие крупных бюджетов становится единственным эффективным инструментом, который сегодня позволяет выстроить грамотную работу на местах.

Данные МДЛП также актуальны для обнаружения переливов товаров между каналами продаж в случаях если представители компании не справляется с региональной дистрибуцией. Фармпроизводитель может прослеживать всю сбытовую цепочку взаимодействия между участниками продаж — от дистрибьютора до мелкой розницы. Это позволяет получать реальную картину движения препарата на рынке, объективно оценивать работу региональных представителей и защищаться от финансовых убытков.

«Utrace занимается разработкой и внедрением решений для сериализации товаров, поэтому мы постоянно следим за развитием рынка в этом направлении. Фармотрасль одной из первых в России перешла на обязательную маркировку товаров. Уже сейчас можно видеть, что немаркированной продукции почти не осталось на рынке, поэтому сведения обо всех товарах российских фармпроизводителей уже в полном объеме находятся в МДЛП. Аналитика данных из этого источника сможет стать драйвером для принятия верных управленческих решений, а также для изменения ряда бизнес-процессов в компании - от планирования и анализа эффективности промоакций до вывода товаров в оборот и калькуляции мотивации персонала. Чтобы заблаговременно подготовиться ко всем изменениям и легче анализировать данные МДЛП, фармкомпании стали чаще покупать автоматизированные ИТ-решения», — сказал Евгений Роднянский, операционный директор Utrace.