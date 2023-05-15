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«Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму

Вместе со Сбербанком «Сберсервис» расширил географию своего присутствия, открыв офис в Крыму и собрав команду инженеров. Специалисты будут обеспечивать поддержку оборудования Сбербанка и других клиентов в регионе в режиме 24/7. Представительство компании расположено по адресу: г. Симферополь, ул. Данилова 43в.

«Мы предоставляем региональному бизнесу услуги по развертыванию, настройке и круглосуточной поддержке ИТ-инфраструктуры, торгово-кассового, а также любого банковского оборудования. Наше присутствие на полуострове позволит действующим и только начинающим организациям Крыма получить лучшее сервисное обслуживание удаленно или с выездом специалиста на место», – сказал Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сберсервиса».

Инженеры «Сберсервиса» уже развернули ИТ-инфраструктуру и настроили рабочие места сотрудников Сбербанка, а также установили платежные терминалы в торгово-сервисные точки. Теперь они готовы обслуживать других клиентов на полуострове.

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