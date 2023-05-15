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Sitronics Group стала официальным партнером фирмы «1С»

Продуктовый портфель Sitronics Group пополнился решениями «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Зарплата и управление персоналом», «-ЭДО». Компания получила право на внедрение продуктов фирмы «1С» на предприятиях заказчиков, а также на оказание техподдержки, адаптацию и их настройку под потребности конечных пользователей.

Прикладное решение «:ERP управление предприятием 2» предназначено для создания информационной системы управления предприятием. Продукт позволяет контролировать ключевые показатели деятельности предприятия, организовать и координировать взаимодействие служб и подразделений, оценивать эффективность работы предприятия, отдельных подразделений и персонала.

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» позволяет автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики с учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятий. Может применяться в службах управления персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного масштаба.

Решение «1С-ЭДО» обеспечивает обмен юридически значимыми электронными счетами-фактурами, УПД и другими электронными документами прямо из «:Предприятия», без использования других программ. Обмен можно организовать через одного или нескольких операторов электронного документооборота.

«Платформенные решения «1С» - одни из самых популярных и востребованных в России. Они позволяют осуществлять учет и автоматизировать основные процессы российских предприятий. Так, платформа «1С:Предприятие» для создания бизнес-приложений позволяет закрыть широкий спектр задач по автоматизации сквозных бизнес – процессов. Статус официального партнера подтверждает наш опыт и расширяет спектр компетенций для решения задач клиентов», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева.

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