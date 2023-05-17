VK Cloud Conf: как перенести лучшие практики разработки ИТ-компаний в классический бизнес

Каждая крупная российская компания, которая стремится к росту, вынуждена развивать собственную разработку. Для многих это новое направление. В то же время большинство вопросов современной разработки — инструментарий, ресурсы, процессы — общие для разных отраслей.

Когда: 8 июня, 12:00

Где: Москва

Регистрация: https://mcs.mail.ru/events/vk-cloud-conf23?utm_source=telegram&utm_medium=media&utm_campaign=vk_cloud_conf_2023_cnews

Вы узнаете, какими инструментами и подходами можно сократить время вывода новых разработок на рынок. Спикеры обсудят архитектуру современных аналитических систем — от сбора и структурирования данных до визуализации и разработки моделей машинного обучения.

В программе:

Как повысить эффективность разработки ИТ-решений с помощью облачных сервисов

Подходы к работе с данными: примеры масштабных дата-решений, особенности и результаты проектов

Тренды и примеры миграции на российские базы данных

Лучшие практики облачной безопасности

Конференция будет полезна руководителям компаний и ИТ-специалистам разных направлений.

Зарегистрироваться: https://mcs.mail.ru/events/vk-cloud-conf23?utm_source=telegram&utm_medium=media&utm_campaign=vk_cloud_conf_2023_cnews