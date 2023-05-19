Подмосковные ИТ-стартапы получат бесплатную поддержку

Начался отбор заявок на бесплатную акселерационную программу «Спринт» для ИТ-компаний. Принять участие в конкурсе можно до 6 июня 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Программа предназначена для технологических компаний, которые создают ИТ-решения для отечественного рынка. К участию в конкурсном отборе допускаются только российские юридические лица. Выпускники акселератора получат ценные знания от практикующих специалистов и смогут доработать свой продукт, расширить бизнес, найти новых клиентов, грамотно выстроить продажи и увеличить выручку», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Подача заявок открыта на официальном сайте акселератора. Каждый проект проходит формальную проверку, внутреннюю и внешнюю экспертизу. Также содержание заявки будет обсуждать конкурсная комиссия.

Образовательная программа для ИТ-компаний, которые пройдут отбор, начнется в сентябре. Она рассчитана на 12 недель и включает в себя образовательный модуль, тематические встречи с экспертами, трекинг, презентацию проекта.

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Акселератор «Спринт» – это бесплатная программа ускоренного развития бизнеса для российских компаний, создающих продукты в области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди таких решений – мессенджеры, соцсети, игровые сервисы, поисковики, сервисы создания контента, сервисы онлайн-обучения и т.д. Программа разработана Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) при поддержке Минцифры России.