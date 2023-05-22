«Мобиус технологии» поможет сократить нехватку ИТ-специалистов в России

«Мобиус технологии» создаст в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации лабораторию для проектной деятельности и подготовки ИТ-специалистов. Новое подразделение появится в 2023 г. в структуре департамента бизнес-информатики факультета информационных технологий и анализа больших данных (ИТиАБД). В лаборатории «Мобиус технологии» студенты смогут получать практический опыт на базе методик и инфраструктуры компании от ее лучших специалистов.

В настоящее время в России ощущается серьезная нехватка ИТ-специалистов. Представители профильных ведомств подчеркивают, что кадровый дефицит исчисляется сотнями тысяч, причем проблема существует уже давно. Усугубляет ее недостаток практического опыта у выпускников – в компаниях востребованы в первую очередь квалифицированные специалисты с наработанным портфолио.

Новая лаборатория будет способствовать преодолению этого барьера. На стенде «Мобиус технологии» студенты смогут работать под кураторством экспертов компании над реальными проектами, что позволит им получить необходимый опыт еще в вузе. Для учащихся направления «Бизнес-информатика» в лаборатории будут доступны курсы «Информационно-технологическая структура организации» и «Архитектура организации».

Представители компании войдут в состав итоговой аттестационной комиссии: в июне вместе с преподавателями вуза они будут оценивать выпускные квалификационные работы.

Все студенты, успешно прошедшие обучение в лаборатории, получат диплом установленного образца в рамках дополнительного профессионального образования. Девять лучших студентов третьего курса направления «Бизнес-информатика» будут приглашены на стажировку в компанию «Мобиус технологии» летом 2023 г.

В следующем учебном году в продолжение инициативы компания проведет «Акселератор по технологическому консалтингу» – дополнительные курсы, куда на конкурсной основе смогут попасть студенты других направлений Финансового университета. Лучшим слушателям этих курсов также будет предложена стажировка в компании.

«Мы, как и другие ИТ-компании, заинтересованы в квалифицированных специалистах и считаем, что помощь в их подготовке – важная задача бизнеса. Предоставляя студентам возможность решать реальные бизнес-задачи и нарабатывать опыт еще во время учебы в вузе, мы не только открываем перспективы для начинающих специалистов, но и создаем задел на будущее для всей IT-отрасли. Мы надеемся, что лаборатория «Мобиус технологии» станет важным шагом к преодолению кадрового дефицита по IT-специальностям в России», – сказал управляющий партнер «Мобиус технологии» Михаил Сизов.